Марокко победило Гаити в 3-м туре и заняло второе место в группе (видео)

В матче второго тура группы С 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Марокко обыграла аутсайдера Гаити со счетом 4:2. Поединок, в котором было забито шесть мячей, превратился в настоящее футбольное шоу.

Гаити открыла счет на 10-й минуте после гола Жозефа. Однако Марокко восстановило равновесие на 39-й минуте благодаря точному удару Хакими. Спустя четыре минуты Изидор снова вывел Гаити вперед.

Несмотря на это, в добавленное к первому тайму время Сайбари сравнял счет 2:2. Он вновь сумел отличиться в составе Марокко в этом турнире.

Во втором тайме африканцы полностью взяли инициативу в свои руки. На 78-й минуте Рахими вывел Марокко вперед, а на 89-й минуте Яссин забил четвертый гол, поставив точку в матче.

После этой победы Марокко набрало 7 очков и заняло второе место в группе по дополнительным показателям. Гаити же, не набрав ни одного очка, осталось на последней строчке.

ЧМ-2026. Группа С. 3-й тур

Марокко — Гаити — 4:2

Голы: Хакими, 39; Сайбари, 45+1; Рахими, 78; Яссин, 89 — Жозеф, 10; Изидор, 43.

Марокко: Буну, Хакими, Риад, Халал, Салах-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эль Ханнус, Эль Айнауи, Диас, Эль Кааби.

Гаити: Плесид, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дюверн, Беллегар, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.