Винисиус Жуниор выиграл спор с Анчелотти: исторический результат звезды Бразилии

·33·Спорт
Винисиус Жуниор выиграл спор с Анчелотти: исторический результат звезды Бразилии

Звездный нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после яркой игры на групповом этапе чемпионата мира раскрыл любопытную историю, связанную с главным тренером «Реал Мадрида» Карло Анчелотти. Футболист, оформивший дубль в матче против Шотландии, не только обеспечил победу своей команде, но и выиграл своеобразный спор с тренером. Об этом сообщает Goal.com .

В матче, прошедшем на стадионе «Хард Рок» в Майами, сборная Бразилии одержала уверенную победу над Шотландией и вышла в плей-офф с первого места в группе «К». Винисиус Жуниор, ставший главным героем встречи, в послематчевом интервью отметил, что Карло Анчелотти сомневался в его способности забивать головой.

Анчелотти и «невозможный» гол

По сообщению Goal.com, между Винисиусом и Анчелотти было заключено личное соглашение. Тренер заявлял, что бразильский нападающий не слишком силен в верховой борьбе и ударах головой, назвав такой гол «невозможным». Однако в игре с Шотландией Винисиус Жуниор поразил ворота соперника головой после передачи Бруно Гимарайнса.

«Я не беспокоюсь о статистике, главное — приносить пользу «Селесао». Сегодня я даже забил головой. Я обещал это своему тренеру, а он считал это почти невозможным и сказал, что подарит мне подарок, если я это сделаю. Теперь жду подарка», — пошутил 25-летний форвард.

Исторический результат и вступление в ряды легенд

Успех в этом матче стал для Винисиуса Жуниора не просто победой, а историческим достижением. Он стал восьмым бразильским футболистом, которому удалось забить в каждом матче группового этапа одного чемпионата мира. Таким образом, он повторил достижение легенд бразильского футбола.

Несмотря на это, нападающий ставит командный успех выше личных достижений. По его словам, теперь основная цель — показать еще более сильную игру в плей-офф и двигаться к чемпионству. В матче с Шотландией бразильцы эффективно воспользовались ошибками в защите соперника, вновь подтвердив свой статус фаворита.

Винисиус, открывший счет уже на 7-й минуте, отметил свой второй гол незадолго до конца первого тайма. Несмотря на то, что система VAR отменила еще один его гол из-за нарушения, нападающий достиг своей цели. Теперь все футбольное сообщество с интересом ждет, какой подарок Карло Анчелотти подготовит для своего подопечного.

Винисиус ЖуниорБразилияРеал МадридКарло АнчелоттиЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Как Анчелотти оценил первый матч Неймара на ЧМ-2026Как Анчелотти оценил первый матч Неймара на ЧМ-2026Сегодня, 15:00Революция в плей-офф: ФИФА хочет изменить правила серии пенальтиРеволюция в плей-офф: ФИФА хочет изменить правила серии пенальтиСегодня, 14:55Европейские скауты продолжают следить за Бехрузом КаримовымЕвропейские скауты продолжают следить за Бехрузом КаримовымСегодня, 14:35Сегодня пройдут решающие матчи в группах Д, Э и ФСегодня пройдут решающие матчи в группах Д, Э и ФСегодня, 14:34Владельцам «Челси» и «Страсбура» рекомендовали купить Бехруза КаримоваВладельцам «Челси» и «Страсбура» рекомендовали купить Бехруза КаримоваСегодня, 14:34Трансферная бомба: «Фенербахче» готов отдать трех звезд и миллионы за ШомуродоваТрансферная бомба: «Фенербахче» готов отдать трех звезд и миллионы за ШомуродоваСегодня, 14:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану