Винисиус Жуниор выиграл спор с Анчелотти: исторический результат звезды Бразилии

Звездный нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после яркой игры на групповом этапе чемпионата мира раскрыл любопытную историю, связанную с главным тренером «Реал Мадрида» Карло Анчелотти. Футболист, оформивший дубль в матче против Шотландии, не только обеспечил победу своей команде, но и выиграл своеобразный спор с тренером. Об этом сообщает Goal.com .

В матче, прошедшем на стадионе «Хард Рок» в Майами, сборная Бразилии одержала уверенную победу над Шотландией и вышла в плей-офф с первого места в группе «К». Винисиус Жуниор, ставший главным героем встречи, в послематчевом интервью отметил, что Карло Анчелотти сомневался в его способности забивать головой.

Анчелотти и «невозможный» гол

По сообщению Goal.com, между Винисиусом и Анчелотти было заключено личное соглашение. Тренер заявлял, что бразильский нападающий не слишком силен в верховой борьбе и ударах головой, назвав такой гол «невозможным». Однако в игре с Шотландией Винисиус Жуниор поразил ворота соперника головой после передачи Бруно Гимарайнса.

«Я не беспокоюсь о статистике, главное — приносить пользу «Селесао». Сегодня я даже забил головой. Я обещал это своему тренеру, а он считал это почти невозможным и сказал, что подарит мне подарок, если я это сделаю. Теперь жду подарка», — пошутил 25-летний форвард.

Исторический результат и вступление в ряды легенд

Успех в этом матче стал для Винисиуса Жуниора не просто победой, а историческим достижением. Он стал восьмым бразильским футболистом, которому удалось забить в каждом матче группового этапа одного чемпионата мира. Таким образом, он повторил достижение легенд бразильского футбола.

Несмотря на это, нападающий ставит командный успех выше личных достижений. По его словам, теперь основная цель — показать еще более сильную игру в плей-офф и двигаться к чемпионству. В матче с Шотландией бразильцы эффективно воспользовались ошибками в защите соперника, вновь подтвердив свой статус фаворита.

Винисиус, открывший счет уже на 7-й минуте, отметил свой второй гол незадолго до конца первого тайма. Несмотря на то, что система VAR отменила еще один его гол из-за нарушения, нападающий достиг своей цели. Теперь все футбольное сообщество с интересом ждет, какой подарок Карло Анчелотти подготовит для своего подопечного.