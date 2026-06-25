Алексия Путельяс покидает «Барселону» и переходит в «Лондон Сити Лайонесс»

·9·Спорт
Алексия Путельяс покидает «Барселону» и переходит в «Лондон Сити Лайонесс»

В мире женского футбола произошла настоящая сенсация: двукратная обладательница «Золотого мяча» и легенда «Барселоны» Алексия Путельяс продолжит карьеру в Англии. После 14 лет успешного пребывания в каталонском клубе испанская звезда неожиданно достигла соглашения с командой «Лондон Сити Лайонесс». Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания ESPN, после прощания с «Барселоной» Путельяс получила несколько престижных предложений, включая заманчивые офферы из лиги NWSL в США. Однако футболистка предпочла остаться в Европе и играть в регионе, более близком к её родине — Испании. Проект лондонского клуба оказался для неё самым привлекательным вариантом.

Новый вызов и стратегические цели

Одним из основных факторов, повлиявших на выбор Путельяс, стало нежелание выходить на поле против своего любимого клуба «Барселона». Она решила избежать прямой конкуренции с каталонцами, перейдя в другой гранд Европы. «Лондон Сити Лайонесс» на данный момент является командой в процессе становления, но с огромными амбициями.

Этот трансфер стал результатом масштабных планов миллиардера-владельца лондонского клуба Мишель Канг. Госпожа Канг стремится превратить свою команду в доминирующую силу в Лиге чемпионов женского футбола. Несмотря на то, что клуб завершил свой дебютный сезон на шестом месте, современная тренировочная база и профессиональная инфраструктура смогли привлечь Путельяс.

Алексия Путельяс рассматривает этот переход как важный этап подготовки к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм 2028 года. Высокая конкуренция в Суперлиге женщин Англии позволит чемпионке мира 2023 года выйти из своей многолетней «зоны комфорта» и покорить новые вершины.

Связь с «Барселоной» продолжится в Лондоне

Руководство клуба находится на пороге еще одного громкого трансфера, чтобы облегчить адаптацию Путельяс к новой среде. По имеющимся данным, «Лондон Сити Лайонесс» близки к подписанию контракта с еще одним ведущим защитником «Барселоны» Мапи Леон. Это означает, что две бывшие одноклубницы снова будут играть вместе в Лондоне.

Десятки трофеев и личных достижений, завоеванных Путельяс за время выступления в «Барселоне», сделали её одной из величайших игроков в истории женского футбола. Теперь она направит свой опыт на развитие английского футбола и вывод лондонского клуба на новый уровень.

ФутболБарселонаАлексия ПутельясТрансферАнглия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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