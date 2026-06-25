Жозе Моуринью объяснил, почему его уволили из «Тоттенхэма»: секрет о Соне и финале

Один из самых известных тренеров в мире футбола Жозе Моуринью раскрыл подробности своего неожиданного увольнения из лондонского клуба «Тоттенхэм». Португальский специалист был вынужден покинуть команду в 2021 году, когда до финала Кубка английской лиги оставались считанные дни. Это решение в то время вызвало множество вопросов и стало неожиданным ударом для самого тренера. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

В беседе с Адебайо Акинфенвой в подкасте Беаст Моде Он Моуринью, вспоминая те события, отметил, что основным недопониманием между ним и руководством «Тоттенхэма» стали приоритетные цели команды. По его словам, для владельцев клуба получение путевки в Лигу чемпионов, приносящую финансовые доходы, было важнее, чем завоевание долгожданного трофея.

Неожиданное увольнение перед финалом

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Его главной задачей было положить конец многолетней серии команды без трофеев. В апреле 2021 года «Тоттенхэм» должен был встретиться с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Однако всего за четыре дня до решающего матча руководство клуба уволило тренера.

"Я не мог в это поверить. В то время у «Тоттенхэма» не было никаких трофеев. Такие звезды, как Гарри Кейн, Сон Хын-мин и Уго Льорис, не могли выиграть с клубом ни одного титула. Я сосредоточил всё свое внимание на финале на стадионе «Уэмбли», но планы руководства оказались иными", — говорит Жозе Моуринью.

По мнению тренера, причиной его увольнения могло стать намерение оставить основной состав, и в частности Сон Хын-мина, на скамейке запасных в матче против «Саутгемптона» перед финалом. Моуринью хотел сберечь силы к финалу, а руководство клуба боялось потерять очки в борьбе за Лигу чемпионов.

Выбор между финансовыми интересами и трофеями

По сообщению Goal.com, для владельцев «Тоттенхэма» попадание в первую четверку Премьер-лиги было гораздо выгоднее с финансовой точки зрения. Моуринью же предпочитал войти в историю клуба, выиграв трофей. Этот конфликт в итоге привел к уходу тренера.

Вспоминая тот период, Моуринью также подверг критике отношение клуба к своим футболистам. По его словам, игроки высокого уровня, такие как Гарри Кейн и Сон Хын-мин, заслуживали достойных достижений в своей карьере, но стратегия клуба не всегда соответствовала этим целям.

В итоге «Тоттенхэм» упустил возможность в финале против «Манчестер Сити» и в том сезоне не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов. Жозе Моуринью вспоминает это событие как один из самых непонятных и болезненных моментов в своей карьере.