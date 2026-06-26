Микель Оярсабаль высказался о слухах с «Барселоной» и Ламине Ямале

·7·Спорт
Микель Оярсабаль высказался о слухах с «Барселоной» и Ламине Ямале

Капитан сборной Испании и клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль прокомментировал трансферные слухи, а также ситуацию вокруг молодого таланта сборной Ламины Ямаля. Опытный нападающий, оказавшийся в последнее время в центре внимания «Барселоны», заявил, что сейчас все свое внимание сосредоточил на участии в чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

Микель Оярсабаль провел сезон 2025-2026 на высоком уровне, отметившись 18 голами и 4 результативными передачами в 40 матчах во всех турнирах. Такая эффективность не осталась незамеченной скаутами каталонского клуба. Однако в интервью изданию Mundo Deportivo футболист отметил, что спокойно относится к трансферным слухам. «Если люди говорят обо мне, значит, я правильно выполняю свою работу. Но я не трачу на это лишнее время и полностью сосредоточен на помощи национальной команде», — говорит Оярсабаль.

Символ преданности и планы на будущее

Оярсабаль считается настоящей легендой «Реал Сосьедада», проведя за клуб 437 матчей, забив 133 гола и дважды выиграв Кубок Испании. До истечения его действующего контракта осталось два года, и футболист не спешит с переговорами по новому соглашению. Он открыто заявил, что считает город Сан-Себастьян своим домом и «безопасной гаванью».

«Я спокоен. «Реал Сосьедад» — это клуб, который дал мне возможность достичь нынешнего уровня. У меня есть контракт, и впереди еще долгий путь. Пока мы с руководством не обсуждали вопрос продления, но это меня не беспокоит», — добавил нападающий. По информации Goal.com, до закрытия трансферного окна футболист будет занят исключительно интересами сборной.

Ответственность за защиту Ламины Ямаля

Оярсабаль больше беспокоится о психологическом состоянии своего 18-летнего одноклубника по сборной Ламины Ямаля, чем о собственном будущем. Воспитанник «Барселоны» уже стал одной из ключевых фигур сборной Испании. Он успел провести за национальную команду 27 матчей, забив 7 голов и отдав 12 передач. Опытный капитан считает, что необходимо снизить давление на плечах молодого таланта.

«Думаю, многие не до конца осознают, что ему только исполнилось 18 лет. Для ребенка в его возрасте играть на таком уровне и быть в центре такого огромного внимания очень сложно. Защитить его, поддержать и обеспечить стабильность — это ответственность всех нас. Если вокруг него не создать здоровую атмосферу, в таком возрасте легко потерять равновесие», — говорит Микель Оярсабаль.

В лагере сборной Испании присутствие таких опытных игроков, как Оярсабаль, служит важной опорой для молодых звезд вроде Ламины Ямаля. Ожидается, что это станет одним из решающих факторов успеха команды на чемпионате мира.

Микель ОярсабальЛамина ЯмальРеал СосьедадБарселонаИспания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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