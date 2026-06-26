Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в 1/16 финала (видео)

Состоялись матчи последнего тура группы «Э» чемпионата мира 2026 года.

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Кюрасао со счетом 2:0, заняла второе место в группе и вышла в стадию 1/16 финала.

Матч начался с активных атак африканцев. На 7-й минуте Николя Пепе открыл счет, выведя свою команду вперед.

Во втором тайме Кот-д'Ивуар также не уступил инициативу. На 64-й минуте Пепе вновь поразил ворота соперника, оформив дубль и фактически решив исход встречи.

В оставшееся время Кюрасао пытался сократить отставание, однако Кот-д'Ивуар уверенно действовал в обороне и сохранил важную победу.

ЧМ-2026. Группа «Э», 3-й тур

Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2

Голы: Пепе, 7, 64.

Кюрасао: Рум, Бренет (Самбо, 90), Гаари (Кастанер, 77), Обиспо, Фонвилл (Нослин, 77), Флоранюс, Комененсия (Антонис, 61), Л. Бакуна, Ж. Бакуна, Локадия (Кувас, 90).

Кот-д'Ивуар: Фофана, Дюэ, Коссуну, Диоманде, Опери, Сангаре, Кессие (Сери, 77), Диалло (Улаи, 46), Пепе (Вай, 67), Диоманде (Туре, 67), Бонни (Диаките, 67).

Предупреждения: Пепе, 35; Ж. Бакуна, 75; Кастанер, 83.

Таким образом, Кот-д'Ивуар с 6 очками занял второе место в группе «Э» и вышел в плей-офф. Кюрасао с 1 очком остался на последней строчке группы.