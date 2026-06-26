ЧМ-2026: Сегодня пройдут решающие матчи в группах Г, Х и И

·43·Спорт
ЧМ-2026: Сегодня пройдут решающие матчи в группах Г, Х и И

На чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 3-го тура группового этапа. Сегодня и завтра пройдут заключительные игры в группах Г, Х и И.

Программа дня начнется с матчей группы И. Сборные Норвегии и Франции сразятся друг с другом 26 июня в 23:59. В это же время сборная Сенегала выйдет на поле против Ирака.

Эти игры окажут большое влияние на итоговое распределение мест в группе И и судьбу путевок в плей-офф. В частности, противостояние Франции и Норвегии имеет ключевое значение для борьбы за лидерство в группе.

Утром 27 июня состоятся решающие матчи в группе Х. В 05:00 Уругвай сыграет против Испании. Одновременно с этим сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии проведут очную встречу.

Матч между Испанией и Уругваем ожидается одним из самых интересных в туре. Для Кабо-Верде и Саудовской Аравии каждое очко крайне важно для сохранения шансов на выход в плей-офф.

В 08:00 стартуют матчи заключительного тура в группе Г. Сборная Египта встретится с Ираном, а Новая Зеландия с Белгиум.

Матчи, которые пройдут 26–27 июня:

  • НорвегияФранция — 23:59

  • Сенегал — Ирак — 23:59

  • Уругвай — Испания — 05:00

  • Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 05:00

  • Египет — Иран — 08:00

  • Новая Зеландия — Бельгия — 08:00

В третьем туре нет права на ошибку. Пока одни команды борются за первое место в группе, другие пытаются выйти в плей-офф со второго места или как лучшие команды, занявшие третьи места.

Таким образом, после сегодняшних и завтрашних матчей станут известны имена следующих участников плей-офф.

НорвегияФранцияСенегалИракУругвай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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