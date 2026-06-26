Арда Гюлер стал лучшим игроком матча Турция — США

Определен лучший игрок встречи между национальными сборными Турции и США в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Героем матча, завершившегося победой Турции со счетом 3:2, стал Арда Гюлер. 21-летний атакующий полузащитник «Реала» по итогам встречи получил награду лучшего игрока.

Гюлер открыл счет на 10-й минуте матча, забив первый гол Турции на этом чемпионате мира. Его активные действия и игра в центре поля внесли важный вклад в победу команды.

Несмотря на это, сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы завершила групповой этап на четвертом месте с 3 очками и покинула турнир.

Сборная США, несмотря на поражение, вышла в плей-офф благодаря предыдущим результатам в группе. Австралия и Парагвай также обеспечили себе выход из группы «Д» в следующий раунд.