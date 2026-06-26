Арда Гюлер стал лучшим игроком матча Турция — США

·1·Спорт
Арда Гюлер стал лучшим игроком матча Турция — США

Определен лучший игрок встречи между национальными сборными Турции и США в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Героем матча, завершившегося победой Турции со счетом 3:2, стал Арда Гюлер. 21-летний атакующий полузащитник «Реала» по итогам встречи получил награду лучшего игрока.

Гюлер открыл счет на 10-й минуте матча, забив первый гол Турции на этом чемпионате мира. Его активные действия и игра в центре поля внесли важный вклад в победу команды.

Несмотря на это, сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы завершила групповой этап на четвертом месте с 3 очками и покинула турнир.

Сборная США, несмотря на поражение, вышла в плей-офф благодаря предыдущим результатам в группе. Австралия и Парагвай также обеспечили себе выход из группы «Д» в следующий раунд.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026: Сегодня пройдут решающие матчи в группах Г, Х и ИЧМ-2026: Сегодня пройдут решающие матчи в группах Г, Х и ИСегодня, 10:16Раскрыты детали таинственного разговора Роналду и Хусанова на полеРаскрыты детали таинственного разговора Роналду и Хусанова на полеСегодня, 10:03Япония сыграла вничью со Швецией и заняла второе место (видео)Япония сыграла вничью со Швецией и заняла второе место (видео)Сегодня, 09:51Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в 1/16 финала (видео)Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в 1/16 финала (видео)Сегодня, 09:45Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф (видео)Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф (видео)Сегодня, 09:37Нидерланды обыграли Тунис и стали лидерами группы (видео)Нидерланды обыграли Тунис и стали лидерами группы (видео)Сегодня, 09:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш