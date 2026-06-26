Перейдет ли Эльдор Шомуродов в «Фенербахче»

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в известном турецком клубе «Фенербахче». Об этом сообщает издание Аджансспор.

По данным источника, стамбульский клуб проявляет серьезный интерес к 30-летнему футболисту. «Фенербахче» уже предпринял первые шаги по трансферу Шомуродова.

В свою очередь, нынешний клуб футболиста «Истанбул Башакшехир» также готов рассматривать предложения по нападающему. Клуб может запросить за трансфер Эльдора не менее 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что в феврале этого года «Башакшехир» полностью выкупил права на трансфер Шомуродова у «Ромы». Эта сделка обошлась стамбульскому клубу в 5,8 миллиона евро.

Узбекский нападающий показал очень высокие результаты в Суперлиге Турции в прошлом сезоне. Он стал одним из лучших бомбардиров чемпионата, забив 22 гола в 34 матчах.

Шомуродов также отметился 5 голевыми передачами. Такая эффективность закономерно привлекла внимание ведущих клубов Турции.

Теперь главный вопрос в том, готов ли «Фенербахче» выплатить сумму, запрашиваемую «Башакшехиром». Если стороны достигнут соглашения, Эльдор Шомуродов может начать новый сезон в составе одного из самых известных клубов Турции.