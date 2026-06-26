Кот-д’Ивуар впервые в истории вышел в плей-офф чемпионата мира

Сборная Кот-д’Ивуара преодолела один из самых серьезных барьеров в своей истории. В матче, прошедшем в Филадельфии (США), «слоны» обыграли сборную Кюрасао со счетом 2:0, впервые в своей истории успешно преодолев групповой этап чемпионата мира. Этот результат стал настоящим историческим поворотным моментом для представителей Западной Африки. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Став героем встречи, Николя Пепе, оформивший дубль, обеспечил выход своей сборной в 1/16 финала. Вингер, который когда-то подвергался критике за неудачные выступления в составе «Арсенала», на этот раз продемонстрировал свои лучшие качества. На 7-й минуте он открыл счет, воспользовавшись неразберихой в защите соперника, а на 65-й минуте в своем традиционном стиле точным и мощным ударом с левой ноги отправил мяч в верхний угол ворот.

То, что не удалось легендарным поколениям

Как пишет Goal.com, эта победа имеет огромное значение для футбола Кот-д’Ивуара. Дело в том, что «золотое поколение» из таких легендарных футболистов, как Дидье Дрогба и Яя Туре, не смогло выйти из группового этапа на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов. Нынешний состав достиг цели, которой не смогли достичь звездные команды прошлого.

Для Николя Пепе эта игра стала своего рода реабилитацией. Всего семь месяцев назад он остался вне заявки на Кубок наций Африки. Однако благодаря эффективной игре в испанском «Вильярреале» он вновь завоевал доверие главного тренера сборной Эмерсе Фаэ и стал настоящим лидером команды.

Завершив групповой этап на втором месте с 6 очками, Кот-д’Ивуар теперь готовится к решающим сражениям плей-офф. В послематчевом интервью тренер Эмерсе Фаэ особо подчеркнул, что внутренняя атмосфера в команде находится на высшем уровне, и игроки, несмотря на конкуренцию, сохраняют сплоченность.

Настроение тренера и команды

«Я прошу болельщиков отпраздновать эту историческую победу. Наша группа растет, и хотя для многих это первый чемпионат мира, команда сплочена. Даже футболисты, борющиеся за одну позицию, относятся друг к другу дружелюбно», — говорит Фаэ.

Сборная Кюрасао, хотя и проявила большое рвение на протяжении игры, уступила сопернику в мастерстве. За весь матч они смогли нанести всего два точных удара по воротам. Кот-д’Ивуар же, эффективно используя свои моменты, обеспечил себе победу.

Этот успех является важным сигналом не только для Кот-д’Ивуара, но и для всего африканского футбола. Следующий соперник команды в плей-офф и дата матча станут известны в ближайшее время. Болельщики надеются, что команда во главе с Николя Пепе пройдет в турнире еще дальше.