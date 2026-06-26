Определились 19 команд, вышедших в плей-офф, и первые громкие пары
На чемпионате мира разгораются настоящие драма и страсти! В данный момент в самом разгаре решающие и крайне напряженные матчи 3-го тура группового этапа. Для болельщиков наступил самый интересный и долгожданный момент — начался процесс оформления билетов в плей-офф.
По результатам последних встреч количество счастливчиков, получивших путевку в 1/16 финала мундиаля, достигло 19 команд!
Список «топ-19» вышедших в плей-офф
Список сборных, которые досрочно решили вопрос о следующем этапе и подарили спокойствие своим болельщикам, выглядит весьма внушительно. Среди них есть как гранды, так и сенсации турнира:
Из Америки: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, США, Мексика, Канада.
Из Европы: Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Босния.
Из Азии и Океании: Япония, Австралия.
Из Африки: Марокко, ЮАР, Кот-д'Ивуар.
Огненные столкновения: первые пары готовы!
Как только определились места в группах, сформировались и первые сенсационные пары плей-офф. Эти противостояния обещают любителям футбола настоящую битву и качественный футбол:
ПАРЫ
Кратко об игре
ЮАР — Канада
Столкновение двух разных континентов и двух разных стилей. Битва физической силы и скорости!
Нидерланды — Марокко
Настоящий «блокбастер»! Выдержит ли дисциплинированная оборона марокканцев натиск «летающих голландцев»?
США — Босния
Бескомпромиссный спор между хозяевами и характерной европейской командой.
Бразилия — Япония
Битва «самбасеров» и «самураев»! Железная дисциплина Японии против магии Бразилии.
Турнир продолжает радовать неожиданными результатами и новыми именами. После оставшихся матчей 3-го тура сетка плей-офф будет полностью сформирована, и нас точно ждут еще более мощные противостояния! Скомпрометированные матчи остались позади, теперь права на ошибку нет — начинается настоящий чемпионат мира!
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