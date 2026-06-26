Определились 19 команд, вышедших в плей-офф, и первые громкие пары

На чемпионате мира разгораются настоящие драма и страсти! В данный момент в самом разгаре решающие и крайне напряженные матчи 3-го тура группового этапа. Для болельщиков наступил самый интересный и долгожданный момент — начался процесс оформления билетов в плей-офф.

По результатам последних встреч количество счастливчиков, получивших путевку в 1/16 финала мундиаля, достигло 19 команд!

Список «топ-19» вышедших в плей-офф

Список сборных, которые досрочно решили вопрос о следующем этапе и подарили спокойствие своим болельщикам, выглядит весьма внушительно. Среди них есть как гранды, так и сенсации турнира:

Из Америки: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, США, Мексика, Канада.

Из Европы: Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Босния.

Из Азии и Океании: Япония, Австралия.

Из Африки: Марокко, ЮАР, Кот-д'Ивуар.

Огненные столкновения: первые пары готовы!

Как только определились места в группах, сформировались и первые сенсационные пары плей-офф. Эти противостояния обещают любителям футбола настоящую битву и качественный футбол:

ПАРЫ Кратко об игре ЮАР — Канада Столкновение двух разных континентов и двух разных стилей. Битва физической силы и скорости! Нидерланды — Марокко Настоящий «блокбастер»! Выдержит ли дисциплинированная оборона марокканцев натиск «летающих голландцев»? США — Босния Бескомпромиссный спор между хозяевами и характерной европейской командой. Бразилия — Япония Битва «самбасеров» и «самураев»! Железная дисциплина Японии против магии Бразилии.

Турнир продолжает радовать неожиданными результатами и новыми именами. После оставшихся матчей 3-го тура сетка плей-офф будет полностью сформирована, и нас точно ждут еще более мощные противостояния! Скомпрометированные матчи остались позади, теперь права на ошибку нет — начинается настоящий чемпионат мира!