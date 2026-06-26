Куман серьезно предупредил игроков перед матчем с Марокко

·72·Спорт
Куман серьезно предупредил игроков перед матчем с Марокко

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился своими мыслями после победы над Тунисом со счетом 3:1 в групповом этапе чемпионата мира.

Нидерланды начали встречу очень уверенно, дважды забив в ворота соперника в первые семь минут. Однако Куман не скрыл, что остался не полностью доволен последующими действиями команды.

«Мы заняли первое место в группе, и я доволен этим результатом. Но мне не понравилось, что в течение игры команда действовала несколько вяло. Возможно, на футболистов повлиял тот факт, что мы вышли вперед 2:0 за семь минут», — отметил голландский специалист.

Куман подчеркнул, что в плей-офф подобная беспечность может дорого обойтись команде. Особый акцент он сделал на том, что следующий соперник, Марокко, обладает сильной линией атаки.

«Такое отношение может стать большой проблемой в матче против Марокко. У них очень сильная атака», — приводит слова Кумана пресс-служба ФИФА.

Напомним, что Нидерланды заняли первое место в группе, набрав 7 очков. Теперь подопечные Кумана выйдут на поле против Марокко в стадии плей-офф.

Рональд КуманНидерландыМароккоТунисФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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