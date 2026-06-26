Пэдди Пимблетт: «Топурия уже не будет прежним, его эго сломлено»

Английский боец UFC Пэдди Пимблетт резко высказался о поражении бывшего чемпиона Илии Топурии в бою против Джастина Гэтжи.

По словам Пимблетта, Топурия впервые в карьере столкнулся с серьезным психологическим испытанием. До этого момента он всегда оказывал давление на соперников в октагоне и контролировал ход поединков.

«До поражения от Джастина Илия никогда не был вынужден восстанавливаться после удара. Топурия всегда был „молотом“ и никогда не чувствовал, каково это — быть „гвоздем“», — заявил Пимблетт.

Английский боец отметил, что на собственном опыте понял: после тяжелого поражения можно вернуться еще более сильным. Однако, по его мнению, для Топурии этот процесс будет гораздо сложнее.

«После боя с Гэтжи я понял, что можно вернуться еще сильнее и лучше, чем прежде. Но, думаю, Илия больше никогда не станет прежним. Потому что его эго сломлено», — добавил он.

Пимблетт также напомнил о чрезмерной самоуверенности Топурии.

«Помните, Топурия еще задолго до боя изменил статус в своих социальных сетях», — приводит слова Пимблетта издание MMA Fighting.

Напомним, столкновение Илии Топурии и Джастина Гэтжи состоялось в рамках турнира UFC. В этом поединке американский боец одержал досрочную победу.