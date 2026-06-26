Жозе Моуринью и Килиан Мбаппе: Реал Мадрид готовится к новой эре

·3·Спорт
Жозе Моуринью и Килиан Мбаппе: Реал Мадрид готовится к новой эре

Руководство мадридского «Реал Мадрида» вернуло Жозе Моуринью на пост главного тренера с целью радикального реформирования системы команды. Ожидается, что сотрудничество между португальским специалистом и французской звездой Килианом Мбаппе станет ключевым фактором успеха клуба в следующих сезонах. Бывший футболист Флоран Малуда назвал этот дуэт «идеальной комбинацией». Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

В интервью изданию Boyle Sports Малуда отметил, что Моуринью выстроит свою тактическую схему именно вокруг Килиана Мбаппе. По его мнению, обе личности идеально подходят друг другу благодаря безграничной жажде побед и менталитету элитного уровня. Ожидается, что Моуринью привнесет в команду дисциплину, чтобы устранить системные проблемы, наблюдавшиеся в прошлом сезоне.

Жозе Моуринью расторг действующий контракт с «Бенфикой», чтобы вернуться в столицу Испании, при этом была выплачена компенсация в размере 15 миллионов евро. Опытный тренер подписал с «Реал Мадридом» трехлетний контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Он возглавит предсезонные тренировки команды с 13 июля.

Тактические реформы и новые трансферы

Основная задача, стоящая перед Моуринью, — максимально использовать потенциал Килиана Мбаппе, который в прошлом сезоне забил 42 гола во всех турнирах, но остался без трофеев. В частности, уход такого легендарного плеймейкера, как Лука Модрич, негативно сказался на способности команды организовывать игру. Поэтому клуб осуществил ряд крупных трансферов для усиления состава.

Перед новым сезоном в состав команды добавились следующие футболисты:

  • Ибраима Конате — для укрепления линии обороны;
  • Бернарду Силва — для повышения креативности и управления полузащитой;
  • Марк Кукурелья и Дензел Думфрис — для обеспечения активности на флангах.

Флоран Малуда подчеркнул, что Моуринью обладает огромным опытом в восстановлении баланса в составе. «После ухода Луки Модрича обновление полузащиты было необходимо. Моуринью сможет создать систему, которая позволит Мбаппе забивать больше и вести команду вперед в качестве лидера», — говорит бывший полузащитник.

Болельщики «Реал Мадрида» после этого назначения ожидают, что команда снова будет доминировать не только в испанской Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов. Взаимопонимание между Моуринью и Мбаппе и общая цель — завоевание трофеев — лежат в основе нового стратегического проекта клуба.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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