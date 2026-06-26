Звезда «Челси» Педро Нету признан самым красивым футболистом чемпионата мира

Чемпионат мира 2026 года, проходящий на полях США, Канады и Мексики, привлекает внимание болельщиков не только своими напряженными матчами, но и неожиданными признаниями. Вингер клуба «Челси» и сборной Португалии Педро Нету был признан самым красивым футболистом турнира. Этот неофициальный титул вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, и сам футболист прокомментировал это на пресс-конференции во Флориде. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Когда пресс-атташе сборной Португалии представил Нету представителям СМИ как «самого красивого игрока чемпионата мира», футболист отреагировал на это с юмором и высокой уверенностью в себе. По его словам, такое признание было ожидаемым не только для него, но и для всей команды. Искренний и шутливый ответ Педро Нету вызвал смех журналистов.

«Честно говоря, для меня это совсем не новость! Я считаю, что это абсолютно естественно. В раздевалке эта тема даже не обсуждалась, так как мои одноклубники уже единогласно согласились с тем, что я самый красивый», — пошутил нападающий «Челси», комментируя свой новый статус.

Роналду и победа над Узбекистаном

После вопросов о внешности Нету переключил внимание на события на поле. В частности, он остановился на разгромной победе Португалии над сборной Узбекистана со счетом 5:0. Говоря о капитане команды Криштиану Роналду , оформившем дубль в этом матче, Нету отметил, что страсть именитого нападающего к голам вдохновляет всю команду.

По сообщению Goal.com, Нету особо подчеркнул, что Роналду получает еще более сильную мотивацию после каждого забитого мяча. «Вся команда была рада за него. Мы хорошо знаем, что он живет голами и насколько он к этому привязан. Нам приносит удовольствие видеть, как лучший футболист мира занимается любимым делом. Помогать ему забивать на чемпионате мира для нас — это дополнительная ответственность и мотивация», — сказал вингер.

Ситуация в группе и матч против Колумбии

На данный момент сборная Португалии занимает второе место в группе «К», отставая от Колумбии на два очка. Перед решающим матчем, который определит победителя группы, Нету заявил, что настрой команды находится на высшем уровне. По его словам, подопечные Роберто Мартинеса не намерены заниматься математическими расчетами, чтобы выбрать более легкого соперника в плей-офф.

«Иногда, если мы занимаем второе или третье место, мы рассматриваем сценарии того, против кого можем сыграть. Однако главное — сохранить менталитет победителей. Мы хотим быть лучшими и выходим на поле против Колумбии только ради первого места», — добавил Педро Нету.

После крупной победы над сборной Узбекистана игра против Колумбии ожидается как настоящее испытание для Португалии. Учитывая, что представители Южной Америки также находятся в отличной спортивной форме, это противостояние станет одним из самых интересных матчей группового этапа. Для Нету эта игра — возможность доказать, что он не только звезда СМИ, но и лидер, способный показывать результат на больших сценах.