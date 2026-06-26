Франция и Норвегия борются за лидерство в группе

·1·Спорт
Франция и Норвегия борются за лидерство в группе

Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

В 00:00 по ташкентскому времени начались игры последнего тура группы «I». Сборные Франции и Норвегии, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, встретились в борьбе за первое место в группе.

Обе команды набрали по 6 очков после первых двух туров. Таким образом, этот матч определит, кто займет первую строчку в группе «I».

Франция выставила в основном составе таких атакующих игроков, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Due. Норвегия же постарается создать проблемы сопернику с помощью скоростной и силовой игры.

ЧМ-2026. Группа «I», 3-й тур

Норвегия — Франция

Норвегия: Сельвик, Осгор, Фальхенер, Шельдеруп, Берг, Бобб, Бьоркан, Ларсен, Остигор, Торстведт, Эурнес.

Франция: Меньян, Кюнде, Упамекано, Лакруа, Эрнандес, Чуамени, Коне, Due, Олисе, Дембеле, Мбаппе.

Результат этого противостояния может повлиять на выбор следующего соперника в стадии плей-офф. Поэтому ожидается, что и Франция, и Норвегия приложат все усилия, чтобы завершить групповой этап на первом месте.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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