Футболистов сборной Узбекистана могут наградить автомобилями Малибу

·89·Авто
Футболистов сборной Узбекистана могут наградить автомобилями Малибу

Ожидается, что 26 футболистам национальной сборной Узбекистана, принявшим участие в чемпионате мира 2026 года, будут подарены автомобили Малибу. На данный момент официальное решение об этом еще не было объявлено.

Торжественная церемония встречи футболистов запланирована на 1 июля в 10:00 в Ташкенте. Подарки могут быть вручены в рамках этого мероприятия, однако полная программа церемонии и официальные детали по автомобилям пока не раскрыты.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. Команда под руководством Фабио Каннаваро в группе «К» противостояла Колумбии, Португалии и Демократической Республике Конго.

Национальная команда начала турнир 18 июня матчем против Колумбии. В игре в Мехико Узбекистан потерпел поражение со счетом 1:3. За Колумбию голы забили Даниэль Муньос на 41-й минуте, Луис Диас на 66-й и Хамильтон Кампас на 90+9-й минуте. Аббосбек Файзуллаев на 61-й минуте сравнял счет, став автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира.

Во втором туре Узбекистан встретился с Португалией и уступил со счетом 0:5. Криштиану Роналду забил в этом матче два мяча. Другие голы Португалии забили Нуну Мендеш и Рафаэль Леау, еще один мяч был засчитан как автогол.

В последнем туре группы Узбекистан удачно начал матч против Демократической Республики Конго голом Эльдора Шомуродова на 10-й минуте. Этому голу ассистировал Владимир Мозговой. Однако во втором тайме Йоан Висса на 68-й минуте с пенальти и снова на 90+1-й минуте, а также Фистон Маеле на 78-й минуте забили голы, принесшие Конго победу со счетом 3:1.

Таким образом, Узбекистан провел в группе три матча и трижды потерпел поражение. Команда забила два мяча и пропустила 11. Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов забили по одному голу, став авторами первых мячей сборной на чемпионате мира. Узбекистан остался без очков и занял четвертое место в группе «К». Колумбия, Португалия и ДР Конго вышли в следующий раунд.

Несмотря на отсутствие положительных результатов, футболисты впервые в истории страны вышли на поле чемпионата мира. Теперь сборная приступит к подготовке к Кубку Азии, который пройдет в январе следующего года в Саудовской Аравии.

Сборная УзбекистанаЭльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевВладимир МозговойКолумбияДР Конго
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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