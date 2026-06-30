Honor X80 Pro Max установил рекорд продаж: аккумулятор емкостью 11 000 mAh

Конкуренция между представителями среднего и бюджетного сегментов на рынке смартфонов вышла на новый уровень. Новая модель Honor X80 Pro Max от компании Honor уже в первый день продаж показала впечатляющие результаты, став одним из самых востребованных Андроид-устройств 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, в первый день продаж было приобретено более 45 000 единиц нового смартфона. Менеджер по продуктам Honor Пэнь Е высоко оценил этот показатель, отметив, что Honor X80 Pro Max стал абсолютным лидером по объему продаж в первый день среди всех Андроид-смартфонов, дебютировавших в текущем году.

Беспрецедентная энергоемкость и возможности экрана

Основной причиной такой популярности устройства стали его технические характеристики, в частности, емкость аккумулятора. Модель Honor X80 Pro Max оснащена огромной батареей емкостью 11 000 mAh. Этот показатель является рекордным для современных смартфонов. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 В, а также обладает возможностью реверсивной зарядки других гаджетов с мощностью 27 В.

По заявлению производителя, данный источник питания позволяет смартфону вести непрерывный прямой эфир (стрим) более 26 часов. Это особенно важный аспект для создателей контента и путешественников.

Экран смартфона также заслуживает внимания: 6,8-дюймовый дисплей работает с разрешением 1.5К (1280 кс 2788) и имеет частоту обновления 120 Hz. Самым поразительным является то, что максимальная яркость экрана достигает 10 000 нит, что обеспечивает идеальную видимость изображения даже под прямыми солнечными лучами.

Техническая база и программное обеспечение

За производительность Honor X80 Pro Max отвечает процессор Snapdragon 6 Ген 5. Устройство предлагается пользователям в нескольких конфигурациях:

Оперативная память: от 8 GB до 12 GB;

Постоянная память: флеш-память до 512 GB;

Четыре варианта комплектации.

Что касается камер, устройство оснащено основным датчиком на 50 Мп с системой оптической стабилизации (ОИС) и фронтальной камерой на 8 Мп. Смартфон работает под управлением оболочки МагикОС 10.0 на базе операционной системы Android 16. В качестве дополнительных удобств можно выделить модуль NFC, инфракрасный порт и качественные стереодинамики.

Ожидается, что появление этой модели на рынке Узбекистана станет отличным решением для пользователей, ценящих доступную цену и высокую автономность. На данный момент уточняются окончательные цены на глобальном рынке и сроки региональных продаж.