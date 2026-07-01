Сегодня в небе произойдет редкое явление «Клубничная Луна»

29 июня ночное небо осветит одно из самых интересных астрономических событий года — июньское полнолуние, известное в народе как «Клубничная Луна». Специалисты отмечают, что в этот раз зрелище будет особенным для любителей астрономии.

По данным астрономов, именно в 2026 году это полнолуние в Северном полушарии будет видно максимально близко к горизонту. Поэтому во время восхода Луна будет казаться значительно крупнее обычного. Это объясняется не астрономическими причинами, а оптическим эффектом, называемым «лунной иллюзией».

Однако внешний вид может быть обманчивым. На самом деле июньское полнолуние этого года зафиксировано в астрономии как «микролуние», так как Луна находится на относительно большом расстоянии от Земли. Из-за этого её видимый диаметр будет примерно на 13% меньше, чем у обычного полнолуния, а яркость будет немного ниже.

Специалисты отмечают, что поскольку июньское полнолуние происходит вскоре после летнего солнцестояния, в Северном полушарии оно будет двигаться по нижней части неба. В Южном же полушарии, напротив, Луна будет видна по относительно высокой траектории.

Вопреки мнению многих, название «Клубничная Луна» не связано с её цветом. Этот термин произошел из традиций коренных народов Северной Америки и означает сезон сбора урожая клубники. Также разные народы называют это полнолуние «Луной спелых ягод», «Луной зеленой кукурузы» или «Жаркой Луной».

Еще один интересный факт для любителей астрономии: следующее полнолуние — «Оленья Луна» — будет наблюдаться 29 июля. Поэтому тем, кто хочет насладиться сегодняшним редким астрономическим пейзажем, рекомендуется не забыть взглянуть на ночное небо.