ЧМ-2026: Мбаппе сравнялся с Месси после дубля в матче со Швецией

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе провел еще один яркий матч на чемпионате мира 2026 года. 27-летний нападающий был признан лучшим игроком матча 1/16 финала против Швеции.

Подопечные Дидье Дешама уверенно разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал турнира. Мбаппе, оформив дубль, стал главным героем победы своей команды.

Мбаппе открыл счет в конце первого тайма

Первая часть встречи прошла под преимуществом Франции. «Трехцветные» создали множество опасных моментов, но смогли поразить ворота Швеции лишь в самом конце первого тайма.

На 45-й минуте Мбаппе принял мяч в штрафной площади соперника и точным ударом открыл счет. В начале второго тайма Брэдли Барколя увеличил преимущество французов.

На 74-й минуте Мбаппе вновь наказал защиту Швеции, забив второй гол в матче и третий за Францию.

Количество его голов на турнире достигло шести

После дубля в матче со Швецией общее количество голов Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 достигло шести. Таким образом, французский форвард сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров турнира.

Мбаппе регулярно находил путь к воротам соперников и на групповом этапе. Очередные два гола в первом матче плей-офф делают его одним из главных претендентов на «Золотую бутсу».

Франция демонстрирует безупречные результаты на турнире

Сборная Франции одержала победу во всех четырех проведенных матчах чемпионата мира. Команда подтверждает статус одного из фаворитов турнира благодаря мощному атакующему потенциалу, высокой скорости и сильной конкуренции в составе.

В игре против Швеции французы полностью контролировали ход встречи, не оставив сопернику серьезных шансов. Два гола Мбаппе вновь доказали, что капитан команды способен брать на себя лидерство в решающих матчах.

Соперник в четвертьфинале — Парагвай

В стадии 1/4 финала сборная Франции выйдет на поле против Парагвая. Представитель Южной Америки прошел в этот этап, обыграв Германию в серии пенальти в предыдущем раунде.

Команда Дидье Дешама и в следующем матче считается фаворитом. Однако в плей-офф цена каждой ошибки очень высока. Главной надеждой Франции остается Килиан Мбаппе, забивший на турнире шесть мячей.