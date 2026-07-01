ЧМ-2026: Мбаппе сравнялся с Месси после дубля в матче со Швецией

·45·Спорт
ЧМ-2026: Мбаппе сравнялся с Месси после дубля в матче со Швецией

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе провел еще один яркий матч на чемпионате мира 2026 года. 27-летний нападающий был признан лучшим игроком матча 1/16 финала против Швеции.

Подопечные Дидье Дешама уверенно разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал турнира. Мбаппе, оформив дубль, стал главным героем победы своей команды.

Мбаппе открыл счет в конце первого тайма

Первая часть встречи прошла под преимуществом Франции. «Трехцветные» создали множество опасных моментов, но смогли поразить ворота Швеции лишь в самом конце первого тайма.

На 45-й минуте Мбаппе принял мяч в штрафной площади соперника и точным ударом открыл счет. В начале второго тайма Брэдли Барколя увеличил преимущество французов.

На 74-й минуте Мбаппе вновь наказал защиту Швеции, забив второй гол в матче и третий за Францию.

Количество его голов на турнире достигло шести

После дубля в матче со Швецией общее количество голов Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 достигло шести. Таким образом, французский форвард сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров турнира.

Мбаппе регулярно находил путь к воротам соперников и на групповом этапе. Очередные два гола в первом матче плей-офф делают его одним из главных претендентов на «Золотую бутсу».

Франция демонстрирует безупречные результаты на турнире

Сборная Франции одержала победу во всех четырех проведенных матчах чемпионата мира. Команда подтверждает статус одного из фаворитов турнира благодаря мощному атакующему потенциалу, высокой скорости и сильной конкуренции в составе.

В игре против Швеции французы полностью контролировали ход встречи, не оставив сопернику серьезных шансов. Два гола Мбаппе вновь доказали, что капитан команды способен брать на себя лидерство в решающих матчах.

Соперник в четвертьфинале — Парагвай

В стадии 1/4 финала сборная Франции выйдет на поле против Парагвая. Представитель Южной Америки прошел в этот этап, обыграв Германию в серии пенальти в предыдущем раунде.

Команда Дидье Дешама и в следующем матче считается фаворитом. Однако в плей-офф цена каждой ошибки очень высока. Главной надеждой Франции остается Килиан Мбаппе, забивший на турнире шесть мячей.

Килиан МбаппеЛионель МессиШвецияПарагвайФранция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Что сказал Дешам после победы над Швецией в 1/16 финалаЧто сказал Дешам после победы над Швецией в 1/16 финалаСегодня, 07:50Куман покинул пост главного тренера Нидерландов после поражения от МароккоКуман покинул пост главного тренера Нидерландов после поражения от МароккоСегодня, 07:25Кристиан Пулишич высоко оценил способности Златана Ибрагимовича в качестве телеведущегоКристиан Пулишич высоко оценил способности Златана Ибрагимовича в качестве телеведущегоСегодня, 04:54Франция обыграла Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026Франция обыграла Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026Сегодня, 04:00Деклан Райс высоко оценил шансы сборной Англии в сериях пенальтиДеклан Райс высоко оценил шансы сборной Англии в сериях пенальтиСегодня, 02:59Легенда Арсенала шокирован ценником в 130 миллионов фунтов за Моргана РоджерсаЛегенда Арсенала шокирован ценником в 130 миллионов фунтов за Моргана РоджерсаСегодня, 02:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш