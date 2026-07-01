Мбаппе откровенно высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира с Месси

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о борьбе за «Золотую бутсу» на чемпионате мира 2026 года и соперничестве с аргентинцем Лионелем Месси.

27-летний нападающий оформил дубль в матче 1/16 финала против Швеции. Франция победила соперника со счетом 3:0, а Мбаппе довел количество своих голов в турнире до шести, сравнявшись с Месси в списке бомбардиров.

«Я не слежу за игрой Месси»

Согласно цитате, приведенной The Touchline, Мбаппе подчеркнул, что все свое внимание сосредоточил на собственной игре и результатах сборной Франции.

«Я не слежу за игрой Месси. Он забивал, забивает и будет продолжать это делать. Я уже говорил об этом раньше. Чтобы конкурировать с ним, я должен показывать себя еще лучше», — сказал Мбаппе.

Из слов французского футболиста видно, что он очень высоко оценивает возможности Месси. В то же время Мбаппе намерен выполнять свою задачу в каждом матче, вместо того чтобы подсчитывать результаты соперника в гонке бомбардиров.

Дубль в ворота Швеции обеспечил победу

Франция забила три безответных мяча в ворота Швеции в 1/16 финала. Мбаппе точно поразил цель на 45-й и 74-й минутах, а еще один гол забил Брэдли Барколя.

Мбаппе на данном мундиале в третий раз сумел забить два гола в одной встрече. Его второй мяч в ворота Швеции стал шестым на ЧМ-2026. Таким образом, французский форвард догнал Месси.

Кроме того, общее количество голов Мбаппе на чемпионатах мира достигло 18. Забив 10 мячей в стадиях плей-офф, он установил лучший результат в истории мундиалей.

Ситуация в гонке бомбардиров может измениться

Мбаппе и Месси на данный момент занимают верхние строчки списка бомбардиров ЧМ-2026 с шестью голами у каждого. Однако аргентинский футболист еще не провел свой первый матч в плей-офф.

Аргентина в стадии 1/16 финала выйдет на поле против сборной Кабо-Верде. Матч состоится 3 июля в Майами и начнется 4 июля в 03:00 по ташкентскому времени.

Если Месси забьет в этой встрече, он может снова стать единоличным лидером в гонке бомбардиров. Мбаппе же получит возможность ответить ему в следующем матче.

Франция сразится с Парагваем

Подопечные Дидье Дешама в 1/8 финала встретятся со сборной Парагвая. Представитель Южной Америки в 1/16 финала сыграл вничью 1:1 с Германией и одержал победу в серии пенальти.

Матч между Францией и Парагваем пройдет 4 июля в Филадельфии. Победитель этой встречи сыграет в четвертьфинале с победителем пары Канада — Марокко.

Одной из главных надежд Франции на следующем этапе снова будет Килиан Мбаппе. Нападающий сейчас не только ведет команду вперед, но и ведет жаркую и бескомпромиссную борьбу с Месси за «Золотую бутсу».