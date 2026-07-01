«Отец интернета» Винтон Серф в возрасте 83 лет покидает компанию Google

·1·Технологии
«Отец интернета» Винтон Серф в возрасте 83 лет покидает компанию Google

Один из основателей современных интернет-технологий, известный всему миру как «отец интернета» Винтон Серф, завершает свою многолетнюю карьеру в мире технологий. 83-летний ученый со следующей недели официально покинет пост вице-президента и «главного интернет-евангелиста» в компании Google. Об этом было объявлено на конференции Open Frontier, организованной институтом Laude. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

В ходе мероприятия профессор UC Berkeley и создатель архитектуры процессоров RISC Дейв Паттерсон выступил с речью, особо отметив 20 лет эффективной деятельности Винтона Серфа в Google. Паттерсон подчеркнул, что вклад Серфа в мир технологий неоценим, а его уход на пенсию означает завершение целой эпохи. Официальные представители Google пока не дали дополнительных комментариев по этому поводу.

Винтон Серф и его коллега Роберт Кан являются архитекторами протоколов TCP/IP, которые легли в основу глобальной сети, которую мы знаем сегодня. Этот набор правил, созданный в 1970-х годах, позволил различным компьютерным сетям взаимодействовать друг с другом. За эти колоссальные заслуги Серф был удостоен множества престижных наград, включая премию Тьюринга и высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль Свободы.

Наследие в мире технологий

Работая в команде Google с 2005 года, Серф занимался не только техническими решениями, но и популяризацией интернета по всему миру, обеспечивая его открытость. За время его деятельности интернет превратился из небольшого научного проекта в неотъемлемую часть жизни человечества. Сегодня стремительное развитие цифровой экономики и IT-сферы в Узбекистане также базируется на открытых протоколах, фундамент которых заложил Серф.

В ходе конференции Серф также поделился своими размышлениями о будущем сферы искусственного интеллекта (AI). По его мнению, тот факт, что современные AI-модели сосредоточены в руках нескольких крупных лабораторий, противоречит первоначальной децентрализованной природе интернета. Однако специалист предсказал, что появление в будущем автономных AI-агентов заставит компании снова вернуться к открытым и стандартизированным протоколам.

«Взаимодействие нескольких агентов из разных источников вызывает потребность в интероперабельности (взаимосовместимости систем) и стандартизации», — отметил Винтон Серф. По его мнению, компании, которые первыми определят эти стандарты, будут обладать огромным влиянием в будущей «экономике агентов».

Хотя уход Винтона Серфа является большой потерей для технологического мира, оставленные им принципы открытой и глобальной сети продолжат служить ориентиром для новых поколений разработчиков и инженеров. Достижения, которых он добился за свою карьеру, включают следующее:

  • Создание протоколов TCP/IP;
  • Глобальная популяризация интернета;
  • Поддержка систем и стандартов с открытым исходным кодом;
  • Международные инициативы по безопасности и открытости цифровых технологий.

Vinton CerfGoogleInternetТехнологииTCP/IP
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лидер технологий автономного вождения Вайве выплатит сотрудникам 85 миллионов долларовЛидер технологий автономного вождения Вайве выплатит сотрудникам 85 миллионов долларовСегодня, 07:25США сняли ограничения на экспорт самых мощных АИ-моделей компании AnthropicСША сняли ограничения на экспорт самых мощных АИ-моделей компании AnthropicСегодня, 07:21Xiaomi представила рекордный смартфон Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8550 mAh и активное охлаждениеXiaomi представила рекордный смартфон Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8550 mAh и активное охлаждениеСегодня, 05:21Стоит ли сговор за кризисом на рынке памяти: на Samsung, Хйникс и Микрон подали в судСтоит ли сговор за кризисом на рынке памяти: на Samsung, Хйникс и Микрон подали в судСегодня, 04:56Большие возможности для стартапов Австралии: возвращается TechCrunch Стартуп БаттлефиелдБольшие возможности для стартапов Австралии: возвращается TechCrunch Стартуп БаттлефиелдСегодня, 04:28AMD готовится повысить цены на видеокарты: изменения на рынке ожидаются в июлеAMD готовится повысить цены на видеокарты: изменения на рынке ожидаются в июлеСегодня, 04:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря