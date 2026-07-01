«Отец интернета» Винтон Серф в возрасте 83 лет покидает компанию Google

Один из основателей современных интернет-технологий, известный всему миру как «отец интернета» Винтон Серф, завершает свою многолетнюю карьеру в мире технологий. 83-летний ученый со следующей недели официально покинет пост вице-президента и «главного интернет-евангелиста» в компании Google. Об этом было объявлено на конференции Open Frontier, организованной институтом Laude. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

В ходе мероприятия профессор UC Berkeley и создатель архитектуры процессоров RISC Дейв Паттерсон выступил с речью, особо отметив 20 лет эффективной деятельности Винтона Серфа в Google. Паттерсон подчеркнул, что вклад Серфа в мир технологий неоценим, а его уход на пенсию означает завершение целой эпохи. Официальные представители Google пока не дали дополнительных комментариев по этому поводу.

Винтон Серф и его коллега Роберт Кан являются архитекторами протоколов TCP/IP, которые легли в основу глобальной сети, которую мы знаем сегодня. Этот набор правил, созданный в 1970-х годах, позволил различным компьютерным сетям взаимодействовать друг с другом. За эти колоссальные заслуги Серф был удостоен множества престижных наград, включая премию Тьюринга и высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль Свободы.

Наследие в мире технологий

Работая в команде Google с 2005 года, Серф занимался не только техническими решениями, но и популяризацией интернета по всему миру, обеспечивая его открытость. За время его деятельности интернет превратился из небольшого научного проекта в неотъемлемую часть жизни человечества. Сегодня стремительное развитие цифровой экономики и IT-сферы в Узбекистане также базируется на открытых протоколах, фундамент которых заложил Серф.

В ходе конференции Серф также поделился своими размышлениями о будущем сферы искусственного интеллекта (AI). По его мнению, тот факт, что современные AI-модели сосредоточены в руках нескольких крупных лабораторий, противоречит первоначальной децентрализованной природе интернета. Однако специалист предсказал, что появление в будущем автономных AI-агентов заставит компании снова вернуться к открытым и стандартизированным протоколам.

«Взаимодействие нескольких агентов из разных источников вызывает потребность в интероперабельности (взаимосовместимости систем) и стандартизации», — отметил Винтон Серф. По его мнению, компании, которые первыми определят эти стандарты, будут обладать огромным влиянием в будущей «экономике агентов».

Хотя уход Винтона Серфа является большой потерей для технологического мира, оставленные им принципы открытой и глобальной сети продолжат служить ориентиром для новых поколений разработчиков и инженеров. Достижения, которых он добился за свою карьеру, включают следующее: