Что сказал Дешам после победы над Швецией в 1/16 финала

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями после уверенной победы над Швецией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Трехцветные» обыграли соперника со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал турнира. Однако Дешам подчеркнул, что, несмотря на крупный счет, команда еще не достигла своей главной цели.

Франция приехала на чемпионат мира с четкой целью

По словам французского специалиста, команда прибыла на чемпионат мира для выполнения заранее определенной задачи. Тренер отметил, что все футболисты прекрасно понимают эту цель.

«Мы приехали сюда с конкретной задачей, и я разделяю ее с командой. Есть повод для гордости, но впереди нас ждет еще долгий путь», — сказал Дешам.

В последние годы Франция является одним из главных фаворитов крупных турниров. Поэтому от команды ждут не просто побед в отдельных матчах, а выхода на решающие стадии соревнований.

Дешам вспомнил о неиспользованных возможностях

Хотя Франция победила Швецию тремя безответными голами, главный тренер заявил, что команда могла увеличить преимущество.

По его мнению, футболисты не смогли полностью реализовать все созданные моменты у ворот соперника. Тем не менее, уверенный выход в плей-офф удовлетворил тренера.

«Мы уверенно прошли этот этап. Хотя могли бы воспользоваться большим количеством ситуаций», — подчеркнул специалист.

В таких матчах самое главное — выход в следующий раунд. Однако Дешам дал понять, что не оставит без внимания и недочеты в игре команды.

Теперь главная задача — восстановить силы

Сборная Франции проведет следующий матч через четыре дня. Поэтому для тренерского штаба огромное значение имеет восстановление физического и психологического состояния футболистов.

Дешам отметил, что в следующей игре команда должна снова продемонстрировать свой лучший футбол.

«Теперь нам нужно восстановиться и через четыре дня снова показать нашу лучшую игру», — сказал он.

В плей-офф чемпионата мира короткие перерывы между матчами могут серьезно повлиять на подготовку игроков. Именно поэтому тренерский штаб Франции старается правильно распределить нагрузки.

«Реальность может быстро спустить на землю»

Дидье Дешам призвал футболистов не поддаваться излишней самоуверенности. Он подчеркнул, что слишком рано задумываться о следующих стадиях турнира опасно.

«Нет смысла смотреть слишком далеко вперед. Реальность может быстро спустить тебя на землю. У нас талантливая команда, но мы должны доказывать это в каждом матче», — сказал Дешам.

В составе Франции много высококлассных исполнителей мирового уровня. Однако, по мнению главного тренера, одни лишь громкие имена и сильный состав не гарантируют победу.

Следующий соперник — Парагвай

Напомним, что в 1/16 финала Франция обыграла Швецию со счетом 3:0. Теперь подопечные Дидье Дешама в четвертьфинале сразятся со сборной Парагвая.

Парагвай в предыдущем раунде выбил из турнира Германию в серии пенальти. Таким образом, Францию ждет серьезное испытание в матче против дисциплинированного в обороне и борющегося до конца соперника.

Из заявления Дешама видно, что в лагере Франции даже после крупной победы нет места расслабленности. Команде предстоит вновь доказывать свой потенциал в каждой последующей игре.