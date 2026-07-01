Стоит ли сговор за кризисом на рынке памяти: на Samsung, Хйникс и Микрон подали в суд

·27·Технологии
Стоит ли сговор за кризисом на рынке памяти: на Samsung, Хйникс и Микрон подали в суд

На мировом технологическом рынке рост цен на чипы памяти и сокращение предложения могли быть вызваны искусственно. 25 июня текущего года в штате Калифорния был подан коллективный иск против компаний Samsung, Хйникс и Микрон. Эти три гиганта контролируют около 85-90% мирового рынка памяти DRAM и NAND, и их обвиняют в ценовом сговоре. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В иске утверждается, что компании, используя свое доминирующее положение на рынке, намеренно сократили производство традиционных чипов памяти. Утверждается, что этот шаг был предпринят под предлогом перехода на тип памяти ХБМ (Хигх Бандвидт Меморй), который крайне важен для систем искусственного интеллекта (AI). В результате возник дефицит чипов памяти ДДР, предназначенных для обычных компьютеров и устройств, что привело к необоснованному росту цен на них.

Предлог искусственного интеллекта и сокращение производства

Согласно данным иксбт.ком, истцы обвиняют эту тройку в согласованном сокращении объемов производства памяти ДДР под прикрытием реорганизации своих бизнес-структур. В настоящее время спрос на память ХБМ для АИ-ускорителей таких компаний, как NVIDIA, очень высок, однако эта ситуация не должна была оказывать столь резкого влияния на цены памяти в массовом сегменте.

На рынке Узбекистана в последние месяцы также наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие, в частности на оперативную память (RAM). Если в ходе данного судебного процесса вина компаний будет доказана, это будет расценено как крупный заговор, который напрямую повлиял не только на мировой рынок, но и на кошельки местных потребителей.

История повторяется?

Примечательно, что подобные «договоренности» производителей памяти происходят не впервые. Если взглянуть на историю, то в 2000-х годах Samsung и Хйникс уже признавали уголовные обвинения в ценовом сговоре. Тогда в рамках этого дела несколько руководителей были приговорены к тюремному заключению, а на компании были наложены штрафы на общую сумму 731 миллион долларов.

В том конфликте компания Микрон избежала наказания благодаря сотрудничеству со следствием. Однако в этот раз ожидается, что все три компании окажутся под серьезным давлением. По мнению экспертов, если суд признает обвинения обоснованными, технологическим гигантам, возможно, придется выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации.

На данный момент представители Samsung, Хйникс и Микрон не дали официальных комментариев по поводу этого иска. Ожидается, что данный судебный процесс станет одним из самых громких событий в мире технологий в ближайшие месяцы и может полностью изменить ценовую политику на рынке чипов памяти.

SamsungMicronHynixТехнологииСуд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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