Xiaomi представила рекордный смартфон Redmi K90 Ultra: аккумулятор 8550 mAh и активное охлаждение

·2·Технологии
Xiaomi представила рекордный смартфон Redmi K90 Ultra: аккумулятор 8550 mAh и активное охлаждение

Компания Xiaomi официально представила свой очередной высокопроизводительный флагман — модель Redmi K90 Ultra. Данное устройство претендует на место в ряду мощнейших игровых смартфонов рынка не только благодаря своим техническим характеристикам, но и соотношению цены и качества. По данным ixbt.com, новая модель уже поступила в продажу на китайском рынке. Об этом сообщает Ixbt.com.

Главное преимущество смартфона заключается в его аппаратном обеспечении. Устройство оснащено новейшим процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и специальным графическим чипом D2. Самое интересное, что для предотвращения перегрева системы производители добавили не только большую испарительную камеру, но и систему активного охлаждения — встроенный вентилятор. Это позволяет поддерживать стабильную частоту кадров даже в самых тяжелых играх.

Дисплей и система защиты

Redmi K90 Ultra оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Экран обеспечивает частоту обновления 165 Hz и максимальную яркость 3500 нит, что позволяет четко видеть изображение даже в солнечный день. Корпус выполнен из алюминиевой рамки и одновременно соответствует стандартам защиты от воды и пыли IP66, IP68 и IP69.

В вопросах памяти Xiaomi также использовала самые современные технологии: в устройстве установлены модули оперативной памяти LPDDR5X Ultra и постоянной памяти UFS 4.1. Это гарантирует быструю загрузку игр и плавную работу системы. Пользователи могут выбрать корпус черного, серебристого или синего цвета.

Энергоемкость и уникальные возможности

Еще один уникальный рекорд смартфона — аккумулятор емкостью 8550 mAh. Столь огромный запас энергии поддерживается технологией быстрой зарядки мощностью 100 W. Также с помощью функции реверсивной проводной зарядки мощностью 22,5 W можно заряжать другие гаджеты. Для геймеров предусмотрен специальный режим: питание может подаваться в обход аккумулятора напрямую на материнскую плату, что способствует продлению срока службы батареи.

Другие характеристики устройства также заслуживают внимания:

  • основная камера 50 Мп;
  • стереодинамики от Bose;
  • ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;
  • мощный вибромотор;
  • возможность отдельной настройки чувствительности для разных частей экрана.
На данный момент базовая конфигурация Redmi K90 Ultra оценивается примерно в 410 долларов США. Ожидается, что эта модель появится на рынке Узбекистана через официальных или неофициальных поставщиков в ближайшие месяцы. Очевидно, что со своими техническими характеристиками он составит серьезную конкуренцию многим дорогим флагманам на рынке.

XiaomiRedmi K90 UltraSnapdragon 8 EliteСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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