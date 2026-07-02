Видео с турчанкой, домогающейся мужчин, вызвало бурные обсуждения в сети

Сообщается, что в Стамбуле неизвестная женщина заходила в различные торговые точки и рабочие места, совершая непристойные действия в отношении мужчин. Записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие эти случаи, широко распространились в сети.

Первое видео было снято в мастерской в районе Умрание. На нем женщина, утверждая, что пришла продать товар, приближается к сотруднику и пытается его поцеловать. Мужчина не позволяет этого сделать и просит женщину выйти.

После этого аналогичные случаи были зафиксированы на складе в Байрампаше и в другой торговой точке. На кадрах видно, как женщина без согласия сотрудников прикасается к ним и ведет себя слишком фамильярно.

По местным данным, правоохранительные органы разыскивают женщину.