Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)

·35·Культура
Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)

Во время концерта, организованного в саду Наманганской области, Муниса Ризаева была поражена неожиданным подарком. В разгар мероприятия один из зрителей высоко поднял большой нарисованный портрет артистки.

Выступая на сцене, Муниса Ризаева заметила картину и обратилась к своему поклоннику.

— «Дорогой, вы сами нарисовали это для меня вручную?» — спросила певица.

После того как поклонник кивнул в знак согласия, артистка с искренней улыбкой ответила:

— «Ой, большое спасибо! Я обязательно загляну к вам, хорошо? Договорились?» — так она выразила свою благодарность.

По выражению лица певицы было заметно, как она обрадовалась этому неожиданному подарку. Этот момент был встречен бурными аплодисментами зрителей, посетивших концерт.

Данное видео быстро распространилось в социальных сетях. В комментариях многие пользователи высоко оценили портрет, отметив мастерство исполнения и поразительное сходство с Мунисой Ризаевой.

Другие подписчики отдельно отметили искренность, скромность и теплое отношение певицы к своим поклонникам, написав, что именно за эти качества они уважают и любят её еще больше.

Муниса РизаеваНаманган вилояти
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