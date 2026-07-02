Молодым предпринимателям выделят беспроцентные средства до 300 млн сумов

·2·Экономика
Молодым предпринимателям выделят беспроцентные средства до 300 млн сумов

В Узбекистане будут внедрены новые меры, направленные на обеспечение работой выпускников высших учебных заведений и поддержку молодежного предпринимательства. Об этих инициативах было объявлено в ходе общения Президента с молодежью.

Согласно новому порядку, для предприятий, принявших на работу выпускников вузов, ставки подоходного налога с физических лиц и социального налога для этих специалистов будут снижены до 1% сроком на один год.

Также будет запущена программа «Гарантированный первый шаг». Она направлена на поддержку детей-сирот, лиц с инвалидностью и граждан, вернувшихся из трудовой миграции.

Дополнительные возможности будут предоставлены студентам, которые готовили к поступлению в вузы и наставляли молодых людей из этих категорий. В частности, предусмотрены бонусы при поступлении в магистратуру и назначении стипендий.

В рамках программы «Молодежная мини-франшиза» молодые предприниматели, приобретающие местную франшизу, смогут получить беспроцентный заем в размере до 300 млн УЗС.

На реализацию данной программы и инициатив будет выделено в общей сложности 500 млрд УЗС.

Молодежное предпринимательствоНалоговые льготыБеспроцентный заемМини-франшизаВыпускникиПрезидент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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