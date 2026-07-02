Rivian повысила прогноз продаж несмотря на стагнацию рынка электромобилей

·29·Технологии
Rivian повысила прогноз продаж несмотря на стагнацию рынка электромобилей

Американский стартап Rivian официально повысил свой прогноз продаж на текущий год, несмотря на наблюдаемый спад на глобальном рынке электромобилей и ряд экономических трудностей. В отчете для инвесторов компания сообщила, что темпы производства оказались выше ожидаемых, а спрос на новые модели растет. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Изначально Rivian планировала поставить в 2024 году от 62 000 до 67 000 автомобилей. Однако после анализа последних показателей компания подняла эту цифру до 65 000 – 70 000 единиц. Для сравнения, в прошлом году бренду удалось продать всего 42 247 электромобилей. Этот рост имеет стратегическое значение для компании, так как сейчас интерес к электромобилям на рынке США несколько угас.

Модель Р2 и производственные мощности

Причиной столь уверенного заявления компании стал успешный дебют и выход на массовый рынок новой модели СУВ Р2. По данным Rivian, во втором квартале было произведено 12 613 автомобилей, из которых 12 194 были переданы владельцам. Это значительно выше показателя в 9 000 – 11 000 единиц, который ожидали аналитики.

В настоящее время компания расширяет завод в Нормале, штат Иллинойс, и одновременно строит крупный производственный комплекс в штате Джорджия. Эти проекты позволят выпускать сотни тысяч моделей Р2 в год. Начальная цена этого кроссовера установлена на уровне около 58 000 долларов, и ожидается, что он станет самым популярным продуктом компании.

Рыночные барьеры и партнерство с Uber

Стоит отметить, что Rivian достигает этого успеха в сложной политической и экономической ситуации. Отмена федеральных налоговых льгот в размере 7 500 долларов Конгрессом США и смягчение экологических требований негативно сказались на многих производителях. Несмотря на это, Rivian продолжает расти за счет стабильного спроса на свои коммерческие фургоны ЭДВ и более дорогую линейку Р1.

Финансовая стабильность компании еще не полностью восстановлена. Rivian стремится выйти из многомиллиардных убытков. Ранее компания планировала выйти на чистую прибыль к 2027 году, однако этот срок был немного сдвинут для развития программ автономного вождения. В частности, Rivian достигла крупного соглашения по поставке своих беспилотных СУВ Р2 для сервиса Uber.

По мнению экспертов, способность таких стартапов, как Rivian, удерживать свои позиции в конкуренции с традиционными автогигантами и Tesla является позитивным сигналом для всей индустрии. Компания укрепляет свои позиции на рынке не только в сегменте персонального транспорта, но и с помощью электрических фургонов в сфере логистики.

RivianЭлектромобилиАвтотехнологииR2 SUVСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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