Rivian повысила прогноз продаж несмотря на стагнацию рынка электромобилей

Американский стартап Rivian официально повысил свой прогноз продаж на текущий год, несмотря на наблюдаемый спад на глобальном рынке электромобилей и ряд экономических трудностей. В отчете для инвесторов компания сообщила, что темпы производства оказались выше ожидаемых, а спрос на новые модели растет. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Изначально Rivian планировала поставить в 2024 году от 62 000 до 67 000 автомобилей. Однако после анализа последних показателей компания подняла эту цифру до 65 000 – 70 000 единиц. Для сравнения, в прошлом году бренду удалось продать всего 42 247 электромобилей. Этот рост имеет стратегическое значение для компании, так как сейчас интерес к электромобилям на рынке США несколько угас.

Модель Р2 и производственные мощности

Причиной столь уверенного заявления компании стал успешный дебют и выход на массовый рынок новой модели СУВ Р2. По данным Rivian, во втором квартале было произведено 12 613 автомобилей, из которых 12 194 были переданы владельцам. Это значительно выше показателя в 9 000 – 11 000 единиц, который ожидали аналитики.

В настоящее время компания расширяет завод в Нормале, штат Иллинойс, и одновременно строит крупный производственный комплекс в штате Джорджия. Эти проекты позволят выпускать сотни тысяч моделей Р2 в год. Начальная цена этого кроссовера установлена на уровне около 58 000 долларов, и ожидается, что он станет самым популярным продуктом компании.

Рыночные барьеры и партнерство с Uber

Стоит отметить, что Rivian достигает этого успеха в сложной политической и экономической ситуации. Отмена федеральных налоговых льгот в размере 7 500 долларов Конгрессом США и смягчение экологических требований негативно сказались на многих производителях. Несмотря на это, Rivian продолжает расти за счет стабильного спроса на свои коммерческие фургоны ЭДВ и более дорогую линейку Р1.

Финансовая стабильность компании еще не полностью восстановлена. Rivian стремится выйти из многомиллиардных убытков. Ранее компания планировала выйти на чистую прибыль к 2027 году, однако этот срок был немного сдвинут для развития программ автономного вождения. В частности, Rivian достигла крупного соглашения по поставке своих беспилотных СУВ Р2 для сервиса Uber.

По мнению экспертов, способность таких стартапов, как Rivian, удерживать свои позиции в конкуренции с традиционными автогигантами и Tesla является позитивным сигналом для всей индустрии. Компания укрепляет свои позиции на рынке не только в сегменте персонального транспорта, но и с помощью электрических фургонов в сфере логистики.