«Атлетико Мадрид» рассматривает Мейсона Гринвуда на замену Хулиану Альваресу

Испанский клуб «Атлетико Мадрид» готовится расстаться с одним из своих главных звезд — Хулианом Альваресом. Поскольку «Барселона» начала активно действовать по переманиванию аргентинского нападающего, руководство мадридского коллектива приступило к поиску достойного кандидата на его замену. По сообщению издания SPORT, главный тренер Диего Симеоне определил своей основной целью Мейсона Гринвуда, который в настоящее время защищает цвета «Марселя». Об этом сообщает Goal.com.

Руководство «Барселоны» связывает будущее команды после эпохи Роберта Левандовски именно с Хулианом Альваресом. Президент каталонцев Жоан Лапорта подтвердил, что в «Атлетико Мадрид» было направлено официальное предложение, однако на данный момент получен отказ. По словам Лапорты, мадридский клуб не намерен отпускать одного из своих лучших бомбардиров, пока не найдет подходящую замену.

Цепная реакция на трансферном рынке

Мейсон Гринвуд не чужд испанскому футболу. Выступая в аренде за «Хетафе», он успел забить 10 голов в 36 матчах. После этого в июле 2024 года он перешел в «Марсель» за 26,6 млн фунтов. Во Франции английский форвард вернул свою лучшую спортивную форму и стал лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2024/25 с 21 забитым мячом. Его общая статистика — 48 голов в 81 матче — вновь привлекла внимание крупнейших клубов Европы.

Диего Симеоне считает Гринвуда идеальным вариантом для усиления линии атаки. Уход таких лидеров, как Антуан Гризманн и Нико Гонсалес, вынуждает «Атлетико Мадрид» искать «свежую кровь» в нападении. Если мадридский клуб оформит трансфер Мейсона Гринвуда, это откроет путь для перехода Хулиана Альвареса в «Барселону».

По данным Goal.com, в этом трансфере финансово заинтересован и «Манчестер Юнайтед». При продаже Гринвуда в «Марсель» английский клуб сохранил за собой право на долю до 50% от суммы следующего трансфера. Это может означать, что сделка для «Атлетико Мадрид» обойдется довольно дорого.

В настоящее время Хулиан Альварес сосредоточен на новых успехах со сборной Аргентины. За свою карьеру он дважды становился победителем Кубка Америки, чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити». В «Атлетико Мадрид» он стал неотъемлемой частью команды, забив 49 голов в 106 матчах.

«Барселона» же внимательно следит за ситуацией. Каталонцы ждут завершения переговоров «Атлетико Мадрид» с Гринвудом. Только после этого планируется выйти с повторным, улучшенным предложением по Альваресу. Ожидается, что эта цепочка трансферов станет одним из самых громких событий летнего трансферного окна.