Лионель Месси установил неожиданный антирекорд в истории ЧМ

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Лионель Месси установил неожиданный антирекорд в истории ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил один из самых неприятных рекордов в своей карьере на чемпионате мира 2026 года. Легендарный нападающий не смог реализовать пенальти в матче 1/8 финала против сборной Египта и стал первым футболистом в истории турнира, который не забил два пенальти в рамках одного чемпионата. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На этом престижном турнире, проходящем в Северной Америке, Аргентина пытается защитить свой титул, однако 11-метровая отметка стала для Лионелья Месси настоящей проблемой. В матче против Египта на стадионе в Атланте он не смог поразить ворота. Ранее, в матче группового этапа против Австрии, Месси также не сумел реализовать пенальти. По данным Goal.com, если не учитывать послематчевые серии пенальти, то два промаха в основное время — это достижение, с которым еще не сталкивался ни один футболист в истории ЧМ.

Неожиданное преимущество Египта

Сам матч прошел по неожиданному сценарию для действующих чемпионов мира. Защитник сборной Египта Яссер Ибрагим выиграл верховую борьбу у Лисандро Мартинеса и головой поразил ворота Аргентины. К концу первого тайма «фараоны» вели со счетом 1:0. Лионель Месси упустил свои моменты из-за великолепных сейвов египетского вратаря Мостафы Шобира и собственного невезения.

Согласно статистическим данным, чемпионат мира 2026 года показывает самый низкий показатель реализации пенальти за последние десятилетия. В настоящее время эффективность реализации пенальти составляет 65,3%, что является худшим результатом с 1966 года. Эксперты объясняют это ростом мастерства вратарей и психологическим давлением на исполнителей.

Лионель Месси в своих предыдущих интервью отмечал, что близко к сердцу принимает подобные неудачи. Особенно ошибки на решающей стадии плей-офф могут повлиять на общий настрой команды. Среди аргентинских болельщиков и экспертов разгораются споры о том, что теперь исполнение пенальти следует доверить другим специалистам.

Сборная Аргентины столкнулась с большими трудностями при взломе обороны Египта во главе с Мохаммедом Салахом. Лионель Месси в очередной раз вошел в историю своей карьеры, полной рекордов, но этот результат вряд ли можно назвать поводом для гордости. Теперь команде предстоит бороться еще серьезнее, чтобы сохранить свой титул.

Лионель МессиАргентинаЕгипетЧМ-2026Пенальти
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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