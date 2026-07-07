Может ли Криштиану Роналду стать голливудской звездой после завершения карьеры

Соперничество между двумя величайшими представителями футбольного мира, Криштиану Роналду и Лионельем Месси, продолжается теперь не только на поле, но и в планах на жизнь после спорта. По мнению бывшего французского футболиста Эммануэля Пети, португальская звезда обладает потенциалом покорить новую вершину, которая вряд ли поддастся его главному сопернику Лионелью Месси — киноиндустрию Голливуда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети в интервью изданию Джакпот Китй Касино подчеркнул, что у Криштиану Роналду есть все качества, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе после завершения карьеры. По его словам, стремление португальского нападающего постоянно находиться в центре внимания и его активность на публичных мероприятиях делают его идеальным кандидатом для мира кино.

Пети перечислил резкие различия в характерах двух легенд. Он предполагает, что Лионель Месси не сможет найти себя в этой сфере из-за своей сдержанности и немногословности. Месси предпочитает говорить на поле и старается избегать излишнего внимания, в то время как Роналду, напротив, чувствует себя очень свободно под прицелом камер и софитов.

Шоу-бизнес и личный бренд

«Голливудский актер? Роналду может делать все, что захочет. Что касается Лионелья Месси, то ситуация совершенно иная. Я не могу представить Месси в шоу-бизнесе, он не любит говорить или отвечать на вопросы. Он хочет быть вдали от внимания, а Роналду это обожает», — говорит Пети в своем интервью.

Криштиану Роналду, выступающий сейчас за «Аль-Наср», за долгие годы сформировался не только как спортсмен, но и как глобальный бренд. Его аудитория в социальных сетях и позиции на рекламном рынке не уступают любой кинозвезде. Поэтому его появление на съемочных площадках Лос-Анджелеса многими экспертами рассматривается как логичный шаг.

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси, напротив, отличается скромным образом жизни. По мнению Пети, аргентинский футболист не сможет адаптироваться к шумной атмосфере пресс-конференций и кинопремьер. Это может остаться одним из немногих направлений, в котором Роналду может превзойти Месси в своей жизни после футбола.

Будущее футбольной географии

В ходе интервью Пети высказал тревожные мысли не только о будущем игроков, но и об инфраструктуре мирового футбола. В частности, он остановился на судьбе турниров после чемпионата мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии. По его мнению, финансовых ресурсов и государственной поддержки для организации таких крупных соревнований становится все меньше.

Бывший футболист также скептически относится к попыткам ФИФА захватить новые рынки, такие как Индия и Китай. Пети отметил, что культура крикета в Индии настолько сильна, что футбол там никогда не сможет стать спортом номер один. В Китае же развитию препятствуют нежелание игроков уезжать за границу и внутренние системные проблемы.

Таким образом, Криштиану Роналду, несмотря на то, что ему уже за 40, продолжает не только устанавливать рекорды на поле, но и готовить почву для будущих крупных проектов. Его вероятный дебют в Голливуде, несомненно, станет неожиданным, но интересным поворотом для миллионов болельщиков.