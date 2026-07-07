ЧМ-2026. Аргентина совершила суперкамбэк против Египта и вышла в четвертьфинал
В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины драматично обыграла Египет. Уступая в два мяча, действующие чемпионы забили три гола за последние 12 минут и одержали победу со счетом 3:2.
Решающий гол на 90+3-й минуте забил Энцо Фернандес.
Египет поверг Аргентину в шок
На 15-й минуте Ибрагим открыл счет, выведя Египет вперед.
На 21-й минуте у Аргентины была возможность сравнять счет, но Лионель Месси не реализовал пенальти.
На 67-й минуте Зико забил второй гол, еще больше укрепив преимущество Египта — 0:2.
Ромеро положил начало камбэку
В заключительной части встречи Аргентина резко усилила давление.
На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил разницу в счете. Спустя четыре минуты Месси точным ударом восстановил равновесие — 2:2.
Действующие чемпионы на этом не остановились и продолжили атаковать в поисках победного гола.
Энцо стал героем на последних минутах
На 90+3-й минуте Энцо Фернандес поразил ворота соперника, принеся Аргентине драматичную победу.
Таким образом, подопечные Лионелья Скалони превратили 0:2 в 3:2 и благодаря суперкамбэку вышли в четвертьфинал.
ЧМ-2026. 1/8 финала
Аргентина — Египет 3:2
Голы: Ромеро, 79; Месси, 83; Энцо Фернандес, 90+3 — Ибрагим, 15; Зико, 67.
Нереализованный пенальти: Месси, 21.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтиэль, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес, Таляфико (Гонсалес, 66), де Пауль (Линсадро Мартинес, 66), Макаллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.
Египет: Шобейр, Рабия, Ибрагим, Хани, Хафез, Ашур (Фатхи, 46), Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан (Трезеге, 73).
Аргентина вернулась с края пропасти и в очередной раз продемонстрировала чемпионский характер. Египет же, будучи очень близок к историческому результату, не смог удержать преимущество в последние минуты.
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