ЧМ-2026. Аргентина совершила суперкамбэк против Египта и вышла в четвертьфинал

·78·Спорт
ЧМ-2026. Аргентина совершила суперкамбэк против Египта и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины драматично обыграла Египет. Уступая в два мяча, действующие чемпионы забили три гола за последние 12 минут и одержали победу со счетом 3:2.

Решающий гол на 90+3-й минуте забил Энцо Фернандес.

Египет поверг Аргентину в шок

На 15-й минуте Ибрагим открыл счет, выведя Египет вперед.

На 21-й минуте у Аргентины была возможность сравнять счет, но Лионель Месси не реализовал пенальти.

На 67-й минуте Зико забил второй гол, еще больше укрепив преимущество Египта — 0:2.

Ромеро положил начало камбэку

В заключительной части встречи Аргентина резко усилила давление.

На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил разницу в счете. Спустя четыре минуты Месси точным ударом восстановил равновесие — 2:2.

Действующие чемпионы на этом не остановились и продолжили атаковать в поисках победного гола.

Энцо стал героем на последних минутах

На 90+3-й минуте Энцо Фернандес поразил ворота соперника, принеся Аргентине драматичную победу.

Таким образом, подопечные Лионелья Скалони превратили 0:2 в 3:2 и благодаря суперкамбэку вышли в четвертьфинал.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Аргентина — Египет 3:2

Голы: Ромеро, 79; Месси, 83; Энцо Фернандес, 90+3 — Ибрагим, 15; Зико, 67.

Нереализованный пенальти: Месси, 21.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтиэль, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес, Таляфико (Гонсалес, 66), де Пауль (Линсадро Мартинес, 66), Макаллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Египет: Шобейр, Рабия, Ибрагим, Хани, Хафез, Ашур (Фатхи, 46), Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан (Трезеге, 73).

Аргентина вернулась с края пропасти и в очередной раз продемонстрировала чемпионский характер. Египет же, будучи очень близок к историческому результату, не смог удержать преимущество в последние минуты.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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