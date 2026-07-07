Чемпионат Азии. Завтра на ринг выйдут 6 узбекских боксерш

·0·Спорт
Чемпионат Азии. Завтра на ринг выйдут 6 узбекских боксерш

В рамках чемпионата Азии по боксу завтра свои поединки проведут шесть представительниц женской сборной Узбекистана U23.

Наши соотечественницы выйдут на ринг против боксерш из Индонезии, Филиппин, Кыргызстана, Вьетнама и Казахстана.

Бахтиёрова и Ганиева откроют день

В весовой категории до 48 кг Робияхон Бахтиёрова сразится с представительницей хозяйки турнира Индонезии Линдой Сари. Бой начнется в 10:45 по ташкентскому времени.

В 11:15 в весовой категории до 51 кг Гульсевар Ганиева померится силами с филиппинкой Ксиан Багуин.

Юнусова против представительницы Кыргызстана

В весовой категории до 54 кг Узукжамол Юнусова встретится с кыргызстанкой Миланой Шихшабековой.

Этот бой запланирован на 12:15 по ташкентскому времени.

Еще три боя во второй половине дня

В 15:30 в весовой категории до 57 кг Хуморабону Мамажонова выйдет на ринг против индонезийки Нурул Иззы.

В весовой категории до 60 кг Муштарийбону Иброхимжонова сразится с вьетнамкой Ти Нхунг Куанг в 16:45.

В заключительном поединке дня в весовой категории до 65 кг Севинч Хуррамова встретится с казахстанкой Аружан Жангабаевой. Бой начнется в 17:30.

Расписание завтрашних боев

  • 10:45 — Робияхон Бахтиёрова — Линда Сари;

  • 11:15 — Гульсевар Ганиева — Ксиан Багуин;

  • 12:15 — Узукжамол Юнусова — Милана Шихшабекова;

  • 15:30 — Хуморабону Мамажонова — Нурул Изза;

  • 16:45 — Муштарийбону Иброхимжонова — Ти Нхунг Куанг;

  • 17:30 — Севинч Хуррамова — Аружан Жангабаева.

Поединки начнутся в 10:00 по ташкентскому времени. Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана. Завтра все внимание будет приковано к рингу — от наших шести боксерш ожидаются уверенные выступления.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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