Стало известно происхождение загадочных металлических шаров на побережье Австралии

·0·Мир
Стало известно происхождение загадочных металлических шаров на побережье Австралии

Австралийское космическое агентство (ASA) сообщило об установлении вероятного источника происхождения загадочных металлических шаров, выброшенных на побережье северного Квинсленда. По мнению специалистов, эти объекты могут быть баллонами высокого давления, используемыми при запуске космических ракет.

В минувшие выходные на пляже Форрест-Бич, расположенном к северу от города Таунсвилл, было обнаружено шесть крупных металлических шаров. Изначально выдвигались предположения, что это может быть космический мусор. Теперь же Австралийское космическое агентство заявило, что маркировка и внешний вид этих предметов соответствуют частям ракеты-носителя.

В настоящее время агентство в сотрудничестве с международными организациями работает над официальным подтверждением того, какой стране принадлежит данная ракета.

Пожарная служба Квинсленда сообщила, что вокруг находок была установлена 50-метровая зона безопасности. Местных жителей попросили не приближаться к подозрительным предметам, не трогать их и немедленно сообщать в экстренные службы.

Sohilda va o‘rmon chetida metall sharsimon kosmik jismlar yotibdi.

Среди интернет-пользователей также распространились предположения, что шары могут быть топливными баками космических аппаратов. Эксперты не исключают, что внутри них могут оставаться горючие или опасные химические вещества. По этой причине специальные группы в защитных костюмах под контролем полиции поместили шары в специальные контейнеры, предназначенные для опасных отходов.

Местный предприниматель из Форрест-Бич Лиза Скоби отметила, что это событие вызвало большой интерес у жителей спокойного района.

По данным Австралийского космического агентства, расположение и характеристики шаров соответствуют частям иностранной ракеты, которая недавно вошла в атмосферу из космоса.

Это не первый подобный случай на побережье Австралии. В 2023 году Индия подтвердила, что огромный металлический купол, найденный на побережье Западной Австралии, принадлежит их ракете-носителю PSLV. Кроме того, в 2011 году похожий металлический шар был найден в Намибии; эксперты предположили, что это мог быть бак с гидразиновым топливом от беспилотной ракеты.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Горькая правда, стоящая за фотографией подвергшегося пыткам палестинского заключенногоГорькая правда, стоящая за фотографией подвергшегося пыткам палестинского заключенногоСегодня, 13:385-тысячелетняя тайна: как камни Стоунхенджа попали на свое место?5-тысячелетняя тайна: как камни Стоунхенджа попали на свое место?Сегодня, 13:28Торговля клубникой переросла в драку: конфликт на рынке в ОшеТорговля клубникой переросла в драку: конфликт на рынке в ОшеСегодня, 13:22В нескольких штатах США празднование Дня независимости закончилось стрельбойВ нескольких штатах США празднование Дня независимости закончилось стрельбойСегодня, 12:32Бразилия прощается с Чемпионатом мира, слезы Неймара стали предметом обсуждения!Бразилия прощается с Чемпионатом мира, слезы Неймара стали предметом обсуждения!Сегодня, 12:18После атаки на Киев 24 человека госпитализированы с травмамиПосле атаки на Киев 24 человека госпитализированы с травмамиСегодня, 12:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка