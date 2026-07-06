Стало известно происхождение загадочных металлических шаров на побережье Австралии

Австралийское космическое агентство (ASA) сообщило об установлении вероятного источника происхождения загадочных металлических шаров, выброшенных на побережье северного Квинсленда. По мнению специалистов, эти объекты могут быть баллонами высокого давления, используемыми при запуске космических ракет.

В минувшие выходные на пляже Форрест-Бич, расположенном к северу от города Таунсвилл, было обнаружено шесть крупных металлических шаров. Изначально выдвигались предположения, что это может быть космический мусор. Теперь же Австралийское космическое агентство заявило, что маркировка и внешний вид этих предметов соответствуют частям ракеты-носителя.

В настоящее время агентство в сотрудничестве с международными организациями работает над официальным подтверждением того, какой стране принадлежит данная ракета.

Пожарная служба Квинсленда сообщила, что вокруг находок была установлена 50-метровая зона безопасности. Местных жителей попросили не приближаться к подозрительным предметам, не трогать их и немедленно сообщать в экстренные службы.

Среди интернет-пользователей также распространились предположения, что шары могут быть топливными баками космических аппаратов. Эксперты не исключают, что внутри них могут оставаться горючие или опасные химические вещества. По этой причине специальные группы в защитных костюмах под контролем полиции поместили шары в специальные контейнеры, предназначенные для опасных отходов.

Местный предприниматель из Форрест-Бич Лиза Скоби отметила, что это событие вызвало большой интерес у жителей спокойного района.

По данным Австралийского космического агентства, расположение и характеристики шаров соответствуют частям иностранной ракеты, которая недавно вошла в атмосферу из космоса.

Это не первый подобный случай на побережье Австралии. В 2023 году Индия подтвердила, что огромный металлический купол, найденный на побережье Западной Австралии, принадлежит их ракете-носителю PSLV. Кроме того, в 2011 году похожий металлический шар был найден в Намибии; эксперты предположили, что это мог быть бак с гидразиновым топливом от беспилотной ракеты.