Аргентина обыграла Египет и вышла в четвертьфинал

·84·Спорт
Аргентина обыграла Египет и вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины обыграла Египет со счетом 3:2. В матче, прошедшем на стадионе в Атланте, египтяне дважды вели в счете, но Аргентина сумела переломить ход встречи в последние минуты.

Счет на 15-й минуте открыл египетский футболист Яссер Ибрагим. Аргентина долго не могла забить ответный гол. На 67-й минуте Мостафа Мохамед забил второй мяч за Египет, увеличив преимущество своей команды.

На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание. Спустя четыре минуты Лионель Месси восстановил равновесие. На 90+3-й минуте Хулиан Альварес забил победный гол.

За время игры Аргентина нанесла 17 ударов по воротам соперника, семь из которых пришлись в створ. У Египта эти показатели составили пять и два соответственно.

Аргентина также доминировала по владению мячом: 61% против 39%. Команда выполнила 591 передачу с точностью 91%. Египет сделал 323 паса с точностью передач 83%.

Аргентина заработала шесть угловых, Египет — один. Количество фолов составило 12:9 не в пользу Аргентины, египтяне нарушали правила реже. Игроки Египта получили две желтые карточки, у Аргентины предупреждений не было.

Таким образом, Аргентина вышла в четвертьфинал, а Египет завершил свое участие в чемпионате мира.

АргентинаЕгипетЛионель МессиХулиан АльваресКристиан РомероМостафа Мохамед
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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