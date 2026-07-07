Netflix меняет стратегию: на платформе появятся короткометражные видео

·35·Технологии
Netflix меняет стратегию: на платформе появятся короткометражные видео

Netflix, крупнейшая в мире стриминговая платформа, решила расширить направление своего контента из-за изменения привычек просмотра пользователей. Теперь компания начнет предлагать не только сериалы и фильмы, но и короткометражный видеоконтент, подготовленный всемирно известными изданиями. Этот шаг свидетельствует о том, что платформа отходит от традиционной модели «бинге-ватчинг» (просмотр запоем) и адаптируется к современным тенденциям цифровых медиа. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В рамках этого проекта Netflix подписал партнерские соглашения с крупными медиахолдингами, такими как БуззФид Студиос, Конде Наст, Хеарст Магазинес и Пенске Медиа. Как сообщают издания Вариетй и Биллбоард, с 3 августа подписчики в таких странах, как США, Канада, Великобритания и Австралия, получили возможность смотреть эксклюзивные видео от таких брендов, как Вариетй, Роллинг Стоне, Биллбоард и Индиевире. Длительность видео составляет от 2 до 20 минут, в основном они состоят из новостей шоу-бизнеса, лайфстайл-контента и обучающих роликов.

Конкуренция с YouTube и TikTok

По мнению аналитиков Bloomberg, Netflix в настоящее время вступил в серьезную конкуренцию не только с традиционными телеканалами, но и с такими платформами, как YouTube и TikTok. Потребители, особенно молодое поколение, предпочитают короткие и оперативные видео в перерывах между просмотром длинных сериалов. Благодаря новым партнерствам Netflix стремится дольше удерживать аудиторию на платформе и заполнить паузы между сезонами сериалов.

В список нового контента, который будет опубликован на платформе, вошли следующие популярные проекты:

  • Рубрика «30 Куестионс» от издания БуззФид Келеб;
  • Популярное шоу «Лие Детектор» (Детектор лжи), подготовленное Ванитй Фаир;
  • Проект «24 Хрс Вит» от издания Биллбоард, посвященный жизни звезд;
  • Эксклюзивные видео о моде и красоте от изданий Вогуе и Элле.
Вице-президент Netflix Джон Дердериан отметил, что пользователи хотят не просто смотреть фильмы, но и получать больше информации о своих любимых героях и темах. Эти партнерства послужат углублению интереса фанатов и удовлетворению их повседневных потребностей. Если этот эксперимент окажется успешным, в будущем компания может начать производство такого контента в формате коротких видео на собственных студиях.

Эта новость важна и для пользователей из Узбекистана, поскольку Netflix, как глобальная платформа, регулярно обновляет свой интерфейс и базу контента. Хотя пока эта функция запущена в ограниченном числе стран, в скором времени ожидается региональное расширение. Это позволит местным зрителям смотреть качественные короткие шоу с участием мировых звезд в рамках единой подписки.

В последние годы Netflix активно развивает направления прямых трансляций, видеоигр и видеоподкастов. Эта стратегия подтверждает цель платформы стать не просто кинотеатром, а универсальным развлекательным центром. Эксперты оценивают это нововведение как тест с низким уровнем риска, но высоким потенциалом для Netflix.

NetflixТехнологииСтримингYouTubeTikTok
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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