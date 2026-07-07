США выпустят свою первую некруглую золотую монету (фото)
Монетный двор США представляет золотые монеты и серебряную медаль необычной формы в честь 250-летия основания страны.
Коллекция, которая будет выпущена 16 июля, выполнена в форме Колокола Свободы. Каждый экземпляр будет отчеканен тиражом всего в 2026 штук.
Монета создана в форме Колокола Свободы
В коллекцию вошли золотые монеты весом в одну унцию и пол-унции (15,55 грамма), а также серебряная медаль весом в одну унцию.
Тираж каждого изделия составляет 2026 штук. Эта цифра символизирует год празднования 250-летия основания США.
Необычная монета в истории США
По данным Монетного двора, одноунцовая монета «Колокол Свободы» является первой некруглой золотой монетой в новейшей истории США.
«Колокол Свободы долгое время служил символом свободы для многих американцев», — говорится в официальном сообщении.
Монета посвящена революционной борьбе за независимость и суверенитет страны.
На лицевой стороне изображен треснувший колокол
На аверсе монеты изображен знаменитый треснувший Колокол Свободы.
На нем также размещены следующие надписи:
«LIBERTY» — «Свобода»;
даты «1776 ~ 2026»;
«IN GOD WE TRUST» — «Мы верим в Бога».
На оборотной стороне — Индепенденс-холл
На реверсе монеты изображен Индепенденс-холл (Зал Независимости) — историческое место, где находится Колокол Свободы.
Здание изображено на фоне праздничного салюта, а композиция олицетворяет 250-летнюю историю независимости США.
Ожидается, что благодаря ограниченному тиражу и необычной форме новые монеты вызовут большой интерес среди коллекционеров.
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