США выпустят свою первую некруглую золотую монету (фото)

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США выпустят свою первую некруглую золотую монету (фото)

Монетный двор США представляет золотые монеты и серебряную медаль необычной формы в честь 250-летия основания страны.

Коллекция, которая будет выпущена 16 июля, выполнена в форме Колокола Свободы. Каждый экземпляр будет отчеканен тиражом всего в 2026 штук.

Монета создана в форме Колокола Свободы

В коллекцию вошли золотые монеты весом в одну унцию и пол-унции (15,55 грамма), а также серебряная медаль весом в одну унцию.

Тираж каждого изделия составляет 2026 штук. Эта цифра символизирует год празднования 250-летия основания США.

Необычная монета в истории США

По данным Монетного двора, одноунцовая монета «Колокол Свободы» является первой некруглой золотой монетой в новейшей истории США.

«Колокол Свободы долгое время служил символом свободы для многих американцев», — говорится в официальном сообщении.

Монета посвящена революционной борьбе за независимость и суверенитет страны.

На лицевой стороне изображен треснувший колокол

На аверсе монеты изображен знаменитый треснувший Колокол Свободы.

На нем также размещены следующие надписи:

  • «LIBERTY» — «Свобода»;

  • даты «1776 ~ 2026»;

  • «IN GOD WE TRUST» — «Мы верим в Бога».

США выпустят свою первую некруглую золотую монету (фото)

На оборотной стороне — Индепенденс-холл

На реверсе монеты изображен Индепенденс-холл (Зал Независимости) — историческое место, где находится Колокол Свободы.

Здание изображено на фоне праздничного салюта, а композиция олицетворяет 250-летнюю историю независимости США.

Ожидается, что благодаря ограниченному тиражу и необычной форме новые монеты вызовут большой интерес среди коллекционеров.

США выпустят свою первую некруглую золотую монету (фото)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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