Стали известны оценки футболистов Аргентины и Египта

Опубликованы оценки футболистов после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины обыграла Египет со счетом 3:2.

Лучшим игроком встречи был признан Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины получил 9,2 балла. Это самый высокий показатель среди игроков обеих команд.

В составе Аргентины также высоко оценили Леандро Паредеса. Его действия были оценены в 8,7 балла. Энцо Фернандес получил 8,6 балла, Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро — по 8,1 балла.

Родриго де Пауль получил 7,3 балла, Николас Тальяфико — 7,0 балла. Науэль Молина получил 6,8 балла, Алексис Мак Аллистер — 6,5, а Хулиан Альварес — 6,4 балла. Оценка вратаря Эмилиано Мартинеса составила 6,0 балла.

В составе Египта самый высокий показатель у вратаря Мустафы Шобейра. Он получил 6,9 балла. Зизо и Ибрагим были оценены в 6,8 балла, Хассан и Рабиа — в 6,5 балла.

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах получил 5,7 балла. Хани получил самую низкую оценку в матче — 5,4 балла. Показатели Ашура и Хафеза составили 5,8 балла.

По среднему командному баллу Аргентина также оказалась сильнее. Общий показатель представителей Южной Америки составил 7,5 балла, а у Египта — 6,3 балла.