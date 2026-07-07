Узбекские боксеры У19 победно стартовали на чемпионате Азии

В индонезийской Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди юношей до 19 лет и молодежи до 23 лет.

Сегодня представители сборной Узбекистана У19 провели свои первые поединки на турнире. Мухаммадризо Укимов одержал уверенную победу, а Иброхим Шокиржонов не смог пробиться в следующий этап.

Укимов не оставил шансов представителю Японии

В весовой категории до 60 кг Мухаммадризо Укимов вышел на ринг против японского боксера Рио Мацумото.

Наш соотечественник на протяжении всего боя доминировал над соперником и одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Укимов вышел в следующий этап чемпионата Азии.

Шокиржонов уступил представителю Казахстана

В весовой категории до 65 кг Иброхим Шокиржонов померился силами с казахстанцем Акжуреком Калабаем.

По итогам бескомпромиссного поединка судьи отдали предпочтение представителю Казахстана. Шокиржонов проиграл со счетом 0:5 и завершил свое участие в турнире.

Итоги дня — одна победа и одно поражение

Результаты сборной Узбекистана У19 за сегодня:

Мухаммадризо Укимов — победа, 5:0;

Иброхим Шокиржонов — поражение, 0:5.

Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана. В предстоящих поединках на ринге Джакарты от наших боксеров ожидаются новые победы.