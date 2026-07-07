Лионель Месси и аргентинское чудо: драматическая победа над Египтом

·1·Спорт
Лионель Месси и аргентинское чудо: драматическая победа над Египтом

Действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, провели незабываемый матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Египта. На стадионе в Атланте подопечные Лионеля Скалони проигрывали со счетом 0:2 за 10 минут до конца встречи, однако команда во главе с Лионелем Месси проявила настоящий характер и вырвала победу со счетом 3:2. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Игра для Аргентины началась крайне тяжело. После непростой победы над Кабо-Верде на групповом этапе, в обороне «Альбиселесте» вновь были заметны проблемы. Уже на 15-й минуте Яссер Ибрагим остался без присмотра и точно поразил ворота Эмилиано Мартинеса. Этот гол придал египтянам еще больше уверенности в своих силах.

Одним из переломных моментов встречи стал пенальти, исполненный Лионелем Месси. Как пишет издание Goal.com, лучший бомбардир в истории чемпионатов мира не смог реализовать свой четвертый пенальти из восьми — его удар парировал Мостафа Шобейр. Вскоре египтяне забили второй гол в контратаке: Мостафа Зико довел счет до 2:0, повергнув действующих чемпионов в шок.

Месси и волевой камбэк

Однако Лионель Месси бросил все силы на то, чтобы исправить свою ошибку. За считанные минуты до конца матча он выполнил великолепную передачу на Кристиана Ромеро, и счет сократился. Вскоре после этого сам Месси мощным ударом сравнял счет, спасая свою команду от поражения. Этот гол привел в восторг тысячи болельщиков на стадионе.

Аргентина не собиралась переводить игру в дополнительное время. На последних минутах встречи Энцо Фернандес замкнул головой передачу Лаутаро Мартинеса с левого фланга, установив окончательный счет 3:2. Несмотря на то, что сборная Египта оказала достойное сопротивление, опыт и мастерство взяли свое.

Эта победа обеспечила Аргентине путевку в четвертьфинал. Хотя в обороне команды и в начале игры заметны недостатки, наличие такого лидера, как Лионель Месси, удерживает их в числе фаворитов турнира. Египет же достойно покинул турнир.

АргентинаЛионель МессиЧемпионат мираФутболЕгипет
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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