Шотландия на пороге исторического шага: страна впервые запустит ракету в космос со своей территории

Шотландия впервые в своей истории готовится к запуску спутников в космос со своей территории. Немецкая компания Рокет Факторй Аугсбург (РФА) получила официальное разрешение на запуск ракеты-носителя РФА Оне с космодрома СаксаВорд на Шетландских островах и в настоящее время приступила к подготовке предстартовой инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, этот проект имеет революционное значение не только для Шотландии, но и для всей космической индустрии Великобритании. Несмотря на то, что до сих пор Великобритания обладала развитой космической сетью и крупными компаниями-производителями спутников, у нее не было действующего космодрома для вывода грузов на орбиту со своей территории. В случае успешного запуска это событие войдет в историю как первый случай выхода в космос с британской земли.

Технические возможности и предстоящая миссия

Ракета РФА Оне предназначена для вывода малых и микроспутников весом до 1300 кг на низкие полярные и солнечно-синхронные орбиты. Такие орбиты считаются очень удобными для устройств дистанционного зондирования Земли, так как они позволяют регулярно проходить над определенными районами планеты при одинаковых условиях освещенности.

В рамках первого полета планируется вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли весом около 500 кг, принадлежащий скандинавскому заказчику. После того как компоненты ракеты пройдут испытания в Швеции, они будут доставлены на Шетландский архипелаг. В рамках подготовки на территории космодрома начались работы по строительству защитного периметра стоимостью 120 тысяч фунтов стерлингов.

Неудачная попытка и новые планы

Стоит отметить, что ракета РФА Оне еще не совершила ни одного успешного полета. Первые испытания в августе 2024 года закончились неожиданной аварией. Тогда из-за возгорания кислорода в одном из турбонасосов первая ступень ракеты была охвачена пламенем, и огонь распространился на все 9 двигателей. Это событие значительно отодвинуло сроки запланированной миссии.

В настоящее время компания подала заявку на получение морской лицензии, а ближайшим сроком запуска рассматривается июль текущего года. В целях обеспечения безопасности местного населения во время полета движение по дорогам на острове Анст будет ограничено, однако жителям будут выданы специальные разрешения.

Ожидается, что этот проект займет важное место на европейском рынке малых ракет-носителей. Для космодрома СаксаВорд это станет первым реальным испытанием в качестве нового космического порта, осуществляющего регулярные коммерческие запуски. Если все пройдет успешно, Шотландия займет свое прочное место на мировой космической карте.