Шотландия на пороге исторического шага: страна впервые запустит ракету в космос со своей территории

·45·Технологии
Шотландия на пороге исторического шага: страна впервые запустит ракету в космос со своей территории

Шотландия впервые в своей истории готовится к запуску спутников в космос со своей территории. Немецкая компания Рокет Факторй Аугсбург (РФА) получила официальное разрешение на запуск ракеты-носителя РФА Оне с космодрома СаксаВорд на Шетландских островах и в настоящее время приступила к подготовке предстартовой инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, этот проект имеет революционное значение не только для Шотландии, но и для всей космической индустрии Великобритании. Несмотря на то, что до сих пор Великобритания обладала развитой космической сетью и крупными компаниями-производителями спутников, у нее не было действующего космодрома для вывода грузов на орбиту со своей территории. В случае успешного запуска это событие войдет в историю как первый случай выхода в космос с британской земли.

Технические возможности и предстоящая миссия

Ракета РФА Оне предназначена для вывода малых и микроспутников весом до 1300 кг на низкие полярные и солнечно-синхронные орбиты. Такие орбиты считаются очень удобными для устройств дистанционного зондирования Земли, так как они позволяют регулярно проходить над определенными районами планеты при одинаковых условиях освещенности.

В рамках первого полета планируется вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли весом около 500 кг, принадлежащий скандинавскому заказчику. После того как компоненты ракеты пройдут испытания в Швеции, они будут доставлены на Шетландский архипелаг. В рамках подготовки на территории космодрома начались работы по строительству защитного периметра стоимостью 120 тысяч фунтов стерлингов.

Неудачная попытка и новые планы

Стоит отметить, что ракета РФА Оне еще не совершила ни одного успешного полета. Первые испытания в августе 2024 года закончились неожиданной аварией. Тогда из-за возгорания кислорода в одном из турбонасосов первая ступень ракеты была охвачена пламенем, и огонь распространился на все 9 двигателей. Это событие значительно отодвинуло сроки запланированной миссии.

В настоящее время компания подала заявку на получение морской лицензии, а ближайшим сроком запуска рассматривается июль текущего года. В целях обеспечения безопасности местного населения во время полета движение по дорогам на острове Анст будет ограничено, однако жителям будут выданы специальные разрешения.

Ожидается, что этот проект займет важное место на европейском рынке малых ракет-носителей. Для космодрома СаксаВорд это станет первым реальным испытанием в качестве нового космического порта, осуществляющего регулярные коммерческие запуски. Если все пройдет успешно, Шотландия займет свое прочное место на мировой космической карте.

ШотландияКосмосРакетаSaxaVordТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Netflix меняет стратегию: на платформе появятся короткометражные видеоNetflix меняет стратегию: на платформе появятся короткометражные видеоСегодня, 22:24Крупнейшие кибератаки 2026 года: Цифровая война и утечки данныхКрупнейшие кибератаки 2026 года: Цифровая война и утечки данныхСегодня, 21:56ASUS представила новый мини-ПК РОГ ГР70 с GeForce RTX 5070 и Ryzen 9 в компактном корпусеASUS представила новый мини-ПК РОГ ГР70 с GeForce RTX 5070 и Ryzen 9 в компактном корпусеСегодня, 21:54Anthropic выпустила агента Claude Коворк для мобильных и веб-платформAnthropic выпустила агента Claude Коворк для мобильных и веб-платформСегодня, 21:28На платформе Кинопоиск запущен специальный раздел для поклонников анимеНа платформе Кинопоиск запущен специальный раздел для поклонников анимеСегодня, 20:55Новое движение на венчурном рынке: Чемистрй Вентурес привлекает 500 миллионов долларов для второго фондаНовое движение на венчурном рынке: Чемистрй Вентурес привлекает 500 миллионов долларов для второго фондаСегодня, 20:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке