Величайшее шоу в истории футбола: перерыв в стиле «Супербоула» в финале ЧМ-2026

·42·Спорт
Величайшее шоу в истории футбола: перерыв в стиле «Супербоула» в финале ЧМ-2026

Ожидается, что финальный матч чемпионата мира 2026 года станет не просто спортивным, а грандиозным музыкальным и культурным событием. В решающей игре, которая пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, впервые в футбольном мире будет представлено шоу в стиле «Супербоула» (Супер Бовл).

Zamin.уз представляет подробности этих исторических изменений в мировом футболе и предстоящего шоу.

Увеличится ли перерыв до 15 минут?

Согласно текущим футбольным правилам, время перерыва не должно превышать 15 минут. Однако из-за новой инициативы ФИФА и планируемой масштабной музыкальной программы этот стандарт может быть изменен.

Согласно сообщениям в международной прессе, процесс, включающий установку и демонтаж сценического оборудования, а также 11-минутное музыкальное выступление, может продлить перерыв до 25-30 минут. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается между телерадиокомпаниями и ФИФА, поскольку существуют технические требования, связанные с телерекламой и эфирным временем.

Кто будет на сцене?

Художественным руководителем шоу назначен фронтмен популярной группы КолдплайКрис Мартин. Он уже успешно опробовал подобный опыт на недавно прошедшем клубном чемпионате мира.

В финальном шоу выступит «звездный состав» из мировых знаменитостей:

  • Мадонна, Шакира и БТС — главные звезды шоу (ко-хеадлинерс).

  • Джастин Бибер — еще один хедлайнер программы.

  • Бурна Бой и Густаво Дудамель — обеспечат музыкальное разнообразие.

  • Дополнительные программы: Хор ПС22, а также любимые детские персонажи — герои «Улицы Сезам» (Сесаме Стрит) и «Маппет-шоу» также появятся на сцене.

Благотворительная цель шоу

Этот проект преследует не только развлекательные цели, но и несет важную социальную миссию. Концерт проводится в партнерстве с организацией Глобал Китизен. Основная цель:

Сбор 100 миллионов долларов США для фонда ФИФА Глобал Китизен Эдукатион Фунд. Эти средства будут направлены на расширение возможностей получения образования для детей по всему миру и создание условий для занятий футболом.

Церемония закрытия также станет отдельным шоу

Примерно за полтора часа до начала финального матча состоится торжественная церемония закрытия чемпионата. Ожидается, что в ней примут участие Робби Уильямс, Николь Шерзингер и голливудская звезда Том Круз. Ожидается, что финал этого года станет одним из величайших зрелищ в истории человечества, объединившим футбол, музыку и благотворительность. Футбольные болельщики с нетерпением ждут 19 июля!

Ожидается, что финал этого года станет одним из величайших зрелищ в истории человечества, объединившим футбол, музыку и благотворительность. Футбольные болельщики с нетерпением ждут 19 июля!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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