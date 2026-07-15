Сэр Джефф Херст: Гарри Кейн — лучший нападающий в истории Англии

Живая легенда английского футбола, герой чемпионата мира 1966 года сэр Джефф Херст высоко отозвался о нынешнем капитане национальной сборной Гарри Кейне. Он подчеркнул, что форвард «Баварии» своими результатами и лидерскими качествами превзошел всех своих предшественников в истории страны, включая звезд «золотой эры». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В преддверии важного полуфинального матча чемпионата мира в Северной Америке против сборной Аргентины Херст дал интервью официальному сайту сборной Англии. В нем легендарный экс-футболист назвал Кейна величайшим бомбардиром в истории Англии (ГОАТ). По его мнению, Гарри Кейн не имеет равных не только по количеству голов, но и по уровню игры.

«Его голевой рекорд будет крайне сложно побить, поэтому я бы назвал его лучшим в истории Англии. Статистика Кейна поражает — он спасает команду в матчах, в которых участвует, и, как мы видим на этом турнире, особенно в самые ответственные моменты», — отметил Джефф Херст.

Лидерство и сравнение с Бобби Муром

Херст сравнил Кейна со своим бывшим партнером по команде, легендарным капитаном Бобби Муром. По его словам, Гарри Кейн — настоящий лидер, способный объединить команду как на поле, так и за его пределами. Было отмечено, что это качество имеет решающее значение для команды под руководством Томаса Тухеля.

«Его лидерство очевидно. То, как он общается с игроками после матча, как вдохновляет их — это очень важно. Кейн является примером для подражания не только в футболе, но и в жизни. У него такой же характер, как у Бобби Мура», — говорит единственный английский футболист, оформивший хет-трик в финале 1966 года.

Также Херст высказался о главном тренере сборной Томасе Тухеле. Несмотря на то, что в истории еще ни одна команда под руководством иностранного специалиста не становилась чемпионом мира, Херст верит, что подготовка немецкого тренера и созданная им атмосфера в коллективе положат конец этой традиции.

В ходе интервью Херст объяснил здоровую атмосферу внутри команды на примере звезды «Реал Мадрида» Джуда Беллингема. Ироничная реакция Беллингема на критику Тухеля после четвертьфинала впечатлила легендарного нападающего. По его мнению, такое доверие и свобода являются важным шагом команды на пути к чемпионству.