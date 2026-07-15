Лионель Месси — неудержимая сила: предупреждение перед полуфиналом между Аргентиной и Англией

·61·Спорт
Лионель Месси — неудержимая сила: предупреждение перед полуфиналом между Аргентиной и Англией

Предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии станет не только противостоянием двух грандов, но и дуэлью между главной звездой мирового футбола Лионельем Месси и английской обороной. В преддверии этой исторической встречи эксперты и бывшие футболисты предупреждают сборную Англии об ожидаемой угрозе. В частности, бывший партнер Месси по команде Федерико Фернандес подчеркивает, что остановить восьмикратного обладателя «Золотого мяча» практически невозможно. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По мнению Федерико Фернандеса, Лионель Месси способен разрушить любые тактические схемы на поле. Согласно его интервью изданию талкСПОРТ, за последние 20 лет все тренеры мира искали способы нейтрализовать Месси, но большинство из них потерпели неудачу. Фернандес отметил, что даже на тренировках старается избегать игры против Месси, так как его действия невозможно предугадать.

Тактическая борьба: Томас Тухель и его планы

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подходит к ситуации несколько иначе. Немецкий специалист, признавая мастерство Месси, выражает уверенность в оборонительном потенциале своей команды. Напомнив, что на предыдущем этапе им удалось остановить такого опасного нападающего, как Эрлинг Холанд, Тухель заявил, что против капитана сборной Аргентины также можно найти достойный ответ.

«Удивительно, как он каждый раз решает исход матча разными способами. Он находит свободные зоны и нужные моменты. Мы должны действовать смело вокруг него и перекрывать линии передач. Лионель Месси отличается от Эрлинга Холанда, но у нас есть план на этот счет», — подчеркнул Тухель. По сообщению Goal.com, в стане англичан также рассматривается вопрос применения персональной опеки против Месси.

Командная игра или индивидуальное мастерство?

Капитан сборной Англии Гарри Кейн отметил, что опасно фокусировать внимание только на одном игроке. По его мнению, Аргентина — это не только Месси, но и сильная, слаженная команда. Кейн призвал свою сборную готовиться ко всему составу соперника. «Мы играем не против Месси, а против Аргентины. Он лучший футболист в мире, но мы должны противостоять командному единству», — сказал опытный нападающий.

Лионель Месси на данный момент забил 8 голов на этом турнире и лидирует в гонке бомбардиров. Нет сомнений, что 39-летняя звезда приложит все усилия, чтобы защитить один из последних крупных трофеев в своей карьере. Англия же впервые в своей истории встретится с Месси в официальном матче, что еще больше подогревает интерес к игре.

Этот полуфинал — не только борьба за путевку в финал, но и столкновение футбольных философий. Обоснованы ли предупреждения Фернандеса или сработает тактика Тухеля — мы узнаем в ближайшие часы. В любом случае, этот матч наверняка оставит неизгладимый след в истории мирового футбола.

Лионель МессиАргентинаАнглияЧемпионат МираТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
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