Майкл Оуэн раскритиковал вингеров сборной Англии: они не показывают ожидаемой игры

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил недовольство игрой вингеров «Трех львов» в преддверии полуфинала чемпионата мира 2026 года. По его мнению, атакующие фланговые игроки команды не демонстрируют ожидаемой высокой эффективности. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию GOAL Оуэн проанализировал действия таких футболистов, как Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Энтони Гордон и Нони Мадуэке. В команде под руководством Томаса Тухеля никто из этой четверки пока не смог закрепиться в составе и показывать стабильную игру. Особенно критику специалистов вызывает тот факт, что фланговые нападающие, на которых возлагались большие надежды перед турниром, не дают ожидаемого результата.

Основные проблемы: травмы и нестабильность

Букайо Сака, приехавший на турнир в статусе чемпиона Английской Премьер-лиги, из-за проблем со здоровьем вышел в стартовом составе лишь в двух из шести матчей. В остальных встречах он был вынужден выходить на замену. Нони Мадуэке, который должен был его заменить, подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов за «рваную и невыразительную» игру.

Маркус Рэшфорд, отданный в аренду в «Барселону», после гола в дебютном матче против Хорватии больше ничем себя не проявил. Оуэн отметил, что трансферные слухи и ситуация вокруг «Манчестер Юнайтед» отвлекают внимание футболиста. Гордон на левом фланге также выглядит далеким от своей лучшей формы.

В чем истинная сила команды?

«Я думал, что перед этим чемпионатом мира три атакующих игрока за спиной Гарри Кейна станут нашей сильнейшей стороной. Но на практике этого не произошло. Пока что команду на своих плечах тащат Гарри Кейн и Джуд Беллингем», — говорит Майкл Оуэн.

По мнению бывшего форварда, постоянная ротация вингеров должна была давать им возможность выходить на поле со свежими силами. Однако, несмотря на это, они не приносят достаточной пользы в реализации голевых моментов и ассистировании. Оуэн считает, что если Англия хочет завоевать чемпионский титул, фланговые нападающие должны резко улучшить свою игру.

Этот анализ интересен и для футбольных болельщиков, так как сборная Англии всегда считается фаворитом крупных турниров. Доверит ли Томас Тухель место в составе Букайо Саке в полуфинале или продолжит пробовать связку Мадуэке-Гордон, покажет время. Пока же главным оружием команды остаются центральное нападение и центр полузащиты.