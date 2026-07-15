Xiaomi вышла на новый уровень безопасности: негорючий и неперегревающийся внешний аккумулятор

Китайский технологический гигант Xiaomi представил революционную новинку на рынке портативных зарядных устройств. Компания продемонстрировала свой первый внешний аккумулятор нового поколения, отвечающий самым высоким стандартам безопасности. Устройство отличается тем, что не загорается и не взрывается даже в экстремальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта модель под названием Xiaomi Повер Банк 20000 22.5В является первым продуктом, полностью соответствующим новому национальному стандарту безопасности для портативных зарядных устройств, введенному в Китае. По данным Иксбт.ком, новый гаджет поступит в продажу на рынках Китая с 22 июля по цене около 22 долларов США (149 юаней).

Главная особенность устройства заключается в его внутренней конструкции: вместо одного крупного аккумулятора инженеры использовали две отдельные батареи емкостью 10 000 mAh каждая. Такой подход не только улучшает распределение энергии, но и значительно повышает общий уровень безопасности устройства. Повер банк с общей емкостью 20 000 mAh поддерживает зарядку мощностью 22,5 В.

Экстремальные испытания и долговечность

Чтобы доказать надежность этой модели, Xiaomi подвергла ее ряду строгих испытаний. Производитель заявляет, что корпус аккумулятора не загорается даже при проколе иглой диаметром 4 мм. Хотя это считается одной из самых опасных ситуаций для литий-ионных батарей, новая технология устранила этот риск.

Кроме того, устройство успешно прошло следующие тесты:

Стабильная работа при воздействии высокой температуры до 135 °К;

Избыточная зарядка мощностью, превышающей номинальное напряжение в 1,3 раза;

Сжатие под давлением весом около 1,3 тонны;

Тест на длительное использование (износ), состоящий из 300 циклов.

Технически устройство полностью отвечает современным потребностям. На его корпусе расположены один порт УСБ-А и два порта USB-C, что позволяет пользователям заряжать несколько гаджетов одновременно. Также встроенный кабель дополнительно повышает удобство использования.

Благодаря функциям интеллектуального управления пользователи могут проверять текущее состояние аккумулятора и получать информацию о состоянии батареи. Подобные инновации укрепляют позиции Xiaomi как бренда, чья продукция является не только доступной, но и надежной, соответствующей международным требованиям безопасности.