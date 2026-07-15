Стартап Оак открывает новую эру в кибербезопасности: АИ-агенты под контролем

Стартап Оак, основанный известным израильским предпринимателем Шаем Морагом, вышел из режима скрытности и объявил о своей деятельности. Компания привлекла 60 миллионов долларов инвестиций для решения сложных проблем, связанных с АИ-агентами и управлением идентификацией (идентитй манагемент) в цифровой среде. Проект направлен на укрепление границ безопасности между людьми и машинами в современных корпоративных системах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время традиционные средства идентификации, даже системы, созданные в эпоху облачных технологий, не справляются с бурным внедрением АИ-агентов. По мнению основателей Оак, доступ систем искусственного интеллекта к данным компании создает новые уязвимости для киберпреступников. Согласно изданию TechCrunch, стартап разработал единую платформу контроля, чтобы закрыть именно эту брешь.

Пришло время отказаться от устаревших систем

Платформа Оак, в отличие от традиционных систем ИАМ (Идентитй анд Аккесс Манагемент), основана на подходе «АИ-нативе». Это означает, что система в режиме реального времени отслеживает, кто и с какой целью использует то или иное приложение. Если сотрудник или АИ-агент не использует предоставленные права доступа в течение длительного времени или совершает подозрительные действия, система автоматически аннулирует права доступа.

Соучредитель компании Таль Маром отметил, что перед созданием продукта они проконсультировались с более чем 100 директорами по кибербезопасности (КИСО). Исследования показали, что во многих организациях процесс проверки прав доступа до сих пор осуществляется вручную или с определенной периодичностью. Это не позволяет оперативно реагировать на риски.

Успех стартапа Оак также связан с опытом его руководителя Шая Морага. Мораг имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере кибербезопасности; ранее он продал свои проекты, такие как Секдо и Эрметик, компаниям Пало Алто Нетворкс и Тенабле за сотни миллионов долларов. По его словам, цель нового стартапа — с самого начала заявить о себе как о «гиганте» на рынке.

В настоящее время команда Оак насчитывает 50 человек, и компания активно нанимает новых сотрудников для укрепления своих позиций на рынке США. Раунд инвестиций в размере 60 миллионов долларов был поддержан такими авторитетными венчурными фондами, как Аккел, КРВ и Грейлок Партнерс. Эти средства будут направлены в основном на расширение научно-исследовательских работ и глобальное внедрение продукта.

В то время как цифровая экономика Узбекистана продолжает развиваться, подобные решения в области кибербезопасности становятся актуальными и для местных крупных банков и технологических компаний. Интеграция АИ-агентов в рабочие процессы требует вывода безопасности на новый уровень, и ожидается, что такие платформы, как Оак, станут надежным щитом в этом вопросе.