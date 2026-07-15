Жасурбек Жалолиддинов в «Навбахоре»: новая сила для «соколов»...

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Жасурбек Жалолиддинов в «Навбахоре»: новая сила для «соколов»...

Полузащитник национальной сборной Узбекистана Жасурбек Жалолиддинов открывает новую страницу в своей карьере. Согласно сообщениям, футболист перешел из «Согдианы» в «Навбахор» и подписал контракт с наманганским клубом.

«Соколы» усилили центр креативным игроком

«Навбахор» совершил заметный трансфер в стремлении усилить состав. Такой полузащитник, как Жасурбек Жалолиддинов, умеющий обращаться с мячом и полезный в развитии атак, может добавить новых красок в игру команды.

В последнее время Жалолиддинов защищал цвета «Согдианы». В профиле ПФЛ он также был зарегистрирован как игрок «Согдианы» в сезоне 2026 года.

Полузащитник с большим опытом

Уроженец Навои Жасурбек Жалолиддинов за свою карьеру набрался опыта в нескольких клубах. Он является одним из тех футболистов, которые успели поиграть как в Узбекистане, так и за рубежом.

В его карьере были следующие команды:

Клубы

Страна

«Бунёдкор»

Узбекистан

«Локомотив» Москва

Россия

«Тамбов»

Россия

«Андижан»

Узбекистан

«Локомотив» Ташкент

Узбекистан

«Кайрат»

Казахстан

«Олимпик»

Узбекистан

«Нефтчи»

Узбекистан

«Сумгаит»

Азербайджан

«Согдиана»

Узбекистан

«Навбахор»

Узбекистан

Один только этот список показывает, что Жалолиддинов накопил опыт, играя в различных футбольных школах и в разной среде.

Представитель поколения, известного по выступлениям за сборные

Жасурбек Жалолиддинов был одним из ключевых игроков в молодежных сборных Узбекистана.

В разные годы он выступал за сборные Узбекистана U17, U20, U23 и национальную команду. Такой опыт может быть полезен «Навбахору» не только с технической, но и с психологической и тактической точек зрения.

В данных Transfermarkt Жалолиддинов также указан как атакующий полузащитник.

Что он может дать «Навбахору»?

Главное преимущество Жалолиддинова — способность играть с мячом в центре поля и принимать решения в фазе перехода в атаку. Для такой команды, как «Навбахор», ставящей перед собой высокие цели, такой футболист имеет большое значение.

Он может помочь команде в следующих аспектах:

• усиление контроля мяча в центре;
• ускорение атаки первым пасом;
• увеличение вариантов при стандартных положениях;
• повышение конкуренции в атакующей полузащите;
• выполнение роли связующего звена между молодыми и опытными игроками.

Проще говоря, «Навбахор» приобретает не просто футболиста, а исполнителя, способного привнести игровую мысль в центр поля.

Важная возможность и для самого Жалолиддинова

Этот трансфер — новый вызов и для самого игрока. «Навбахор» — один из тех клубов, которые живут под давлением болельщиков, высокими требованиями и большими целями.

В Намангане к футболу особое отношение. Здесь каждый матч, каждый пас и каждый результат воспринимаются очень серьезно.

Для Жалолиддинова эта среда может стать возможностью еще раз показать себя на высоком уровне. Особенно в то время, когда конкуренция вокруг национальной сборной растет, каждый стабильный сезон имеет важное значение.

Чего ждут болельщики «соколов»?

Неудивительно, если болельщики «Навбахора» ждут от нового игрока быстрой адаптации, активности в игре и влияния на результат.

А Жалолиддинов со своим опытом будет нужен команде не просто для галочки, а для реального качества игры. Его путь в клубах Москвы, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана может быть полезен «Навбахору» на данном этапе.

Один из интересных трансферов сезона

Переход Жасурбека Жалолиддинова в «Навбахор» можно оценить как один из заметных шагов в Суперлиге. Ведь речь идет о футболисте, на которого с юности возлагали большие надежды, который стал известен благодаря выступлениям за сборные и набрался опыта в различных чемпионатах.

Теперь главный вопрос — сможет ли Жалолиддинов вновь обрести свою лучшую версию в «Навбахоре»?

Как вы думаете, сможет ли Жасурбек Жалолиддинов стать игроком основного состава «соколов»?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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