Жизненный путь женщины, прожившей 70 лет в «железном легком», подошел к концу

·37·Мир
Жизненный путь женщины, прожившей 70 лет в «железном легком», подошел к концу

В США в возрасте 78 лет скончалась Марта Лиллард, последняя пациентка, пользовавшаяся легендарным аппаратом «железное легкое». Она прожила более 70 лет с помощью этого уникального устройства после того, как перенесла полиомиелит. Несмотря на широкое распространение современных технологий искусственной вентиляции легких, Марта до конца жизни не хотела отказываться от аппарата, который вернул ее к жизни.

Сообщается, что Марта Лиллард заболела полиомиелитом в 1953 году, когда ей было всего пять лет. В то время это заболевание было широко распространено в США и представляло серьезную угрозу для жизни тысяч людей. Инфекция поразила ее дыхательную систему, практически лишив возможности дышать самостоятельно. После этого врачи использовали специальный аппарат под названием «железное легкое», чтобы спасти ей жизнь.

Это устройство представляет собой герметичную металлическую камеру, внутри которой создается отрицательное давление, заставляющее легкие работать искусственно. Хотя медицина впоследствии стремительно развивалась и появились современные аппараты искусственной вентиляции легких, Марта Лиллард говорила, что чувствует себя в безопасности именно с этим устройством, и не хотела его менять.

В интервью 2021 года она так объяснила свое решение:

«Я бы хотела, чтобы этот аппарат мне вообще не был нужен. Но иногда я говорю ему спасибо. Потому что именно эта машина спасла мне жизнь. Если бы не она, меня бы сегодня не было в живых».

В детстве Марта проводила почти все свое время внутри «железного легкого». Из-за этого она могла посещать школу лишь около часа в день. Со временем ее состояние немного улучшилось, и долгие годы она использовала аппарат в основном только во время ночного сна.

Однако в последние годы жизни осложнения от инфекции КОВИД-19 вновь ухудшили ее здоровье. В результате Марта была вынуждена снова проводить внутри аппарата «железное легкое» почти весь день.

Использование редкого медицинского оборудования также создавало различные трудности. Когда в 1990-х годах аппарат начал выходить из строя, Марте пришлось искать подходящие запчасти. Однажды из-за сильной ледяной бури подача электроэнергии прервалась, и даже резервный генератор вышел из строя. Тогда ей пришлось обратиться в экстренные службы, чтобы спасти свою жизнь.

По словам близких, Марта Лиллард скончалась 26 июня после долгой борьбы с осложнениями КОВИД-19.

Она запомнилась не только как человек, боровшийся с тяжелой болезнью, но и как активный волонтер, работавший на благо общества. Марта помогала организациям по защите животных, работала в детском центре и была оператором на телефоне доверия. Кроме того, она писала стихи, рисовала и сочиняла мелодии для фортепиано, которые можно было исполнить одной рукой.

Марта ЛиллардАҚШ
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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